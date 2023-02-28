「五堅情」成員陳零九2016年認愛直播主呼呼（林芷瑩），兩人愛情長跑10年，不僅是情侶，更一同合作發展事業，日前雙方無預警在社群平台上曬出黑色照片宣布分手消息，震驚外界。事隔多天，呼呼昨（27）日上傳多張與好友的合拍的畫面，更出現「男友視角」照，看似心情十分不錯。

呼呼昨日在IG上更新一系列生活美照，只見畫面中陽光映照在草皮上，將她肌膚襯托得相當白皙，而她以一襲連身白裙的模樣入鏡，整個人散發出滿滿的青春活力。此外，其中一張照片中可見她伸手微微向後，眼睛似乎透過鏡頭，看著畫面外拍攝者的「男友視角」，讓粉絲看得相當驚喜。

呼呼也在貼文中表示這些照片原來是她與好友們一同出外露營，享受兩天一夜的假期時光，更於文中透露在露營區中有著一系列的玩樂活動：「有射箭、有可愛的雞跟兔兔，摔酒杯以及煙火秀。」想見度過了一個極為充實的放鬆生活。

然而，呼呼在此前的IG限時動態中，PO出了一張血氧機的測量畫面，其中心跳一欄更是因不明原因到「145」的數字，讓她寫下：「我的血氧是正常的，我的心跳真的是瘋了！」等字句。