藝人納豆（林郁智）2022年1月時因腦出血住院治療，演藝工作停擺近1年的時間，直到去年十月在女友依依的陪同下現身節目記者會，並於當時敲定納豆於農曆春節後錄影，但近期錄影時卻不見納豆身影，對此知情人士也透露背後原因。

根據《鏡週刊》報導，納豆在去年10月時現身《同學來了》記者會，同框多年主持搭檔阿Ken及安心亞，而上個月開工時納豆也在經紀人與女友依依的陪伴下進棚錄影，而當時製作單因擔心納豆首次錄影會太累，僅讓他錄製前兩集後就收工返家，不過在上周錄影時卻不見納豆身影，據知情人士透露，目前都是依納豆身體狀況作為第一考量，上次的錄影是測試他的體力，等待它全面恢復後隨時歡迎他回來。

事實上，依依曾在影片中談到納豆生病時的狀態，她表示當天感覺納豆半夢半醒，問他是否不舒服，納豆有點大舌頭的回應，她就覺得不對勁，試著要納豆做「舉手、微笑、說你好」等確認中風的動作，之後也堅持將納豆帶到醫院確認，更提到納豆在做斷層掃描時已陷入昏迷，口吐白沫尿失禁，讓她非常害怕，幸好有在黃金時間內治療，才撿回一命。

據悉，納豆在因腦出血休養前，手裡至少握有近八個節目的主持棒，除此之外，他更將事業版圖拓展至戲劇圈，2020年以《同學麥娜絲》獲得金馬獎最佳男配角獎，之後更投資飲料手搖店以及韓式燒肉餐廳店，成為品牌創辦人及老闆之一。