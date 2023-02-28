北市一名楊姓男子去年將手機放在挖洞的黑色提袋中，並接近穿著短裙的女性偷拍裙底風光，遭到正義的路人發覺，當場遭移送法辦。台北地院審結，依妨害秘密罪，處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，緩刑2年，另須提供40小時義務勞務，並參加2場法治教育。可上訴。

判決書指出，25歲楊姓男子將黑色手機放於挖洞的黑色手提袋中，於2022年9月17日間行經北市萬華區漢中街與武昌街二段交叉口，藉故靠近穿著短裙的A女，以提袋內的手機自下往上偷拍裙底風光，直到機警的路人察覺楊男行為有異，好心告訴A女，楊男的犯行才曝光。

對此，楊男於警詢、偵查時均坦承不諱，檢察官比對A女及熱心路人的證詞，再加上現場查獲照片、偷拍影像截圖、扣押筆錄及物品等證據，認為楊男的自白與事實相符，的確涉犯刑法第315條之一第2款的無故以錄影方式竊錄他人身體隱私部位罪，依法將其起訴。

台北地院審理時，認為楊男為成年人，卻擅自竊錄他人身體隱私部位，造成被害人心理恐慌及不安全感，念及楊男認罪、無前科等一切情狀，依犯妨害秘密罪，處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，緩刑2年，期間付保護管束，另須提供40小時義務勞務及參加2場法治教育。可上訴。