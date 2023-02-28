十人九痔！國人罹患痔瘡機率高達86％，但因傳統的痔瘡切除手術，經常造成巨大疼痛，甚至肛門傷口也容易感染，術後排便的撕裂感更令人難以忍受，導致痔瘡成為許多人難以說出口的「隱疾」。台南市立醫院一般外科醫師林威廷建議需要動手術的痔瘡患者，可以考慮使用微創痔瘡消融手術，不僅傷口更小、疼痛感低，術後大多隔天即可出院，不必再因害怕不敢手術。

林威廷舉例說，50歲陳先生因工作需長時間久站與搬運重物，為了舒緩繁重的工作壓力，菸、酒、檳榔幾乎不離身。年輕時偶有解便不順，肛門口還不時會有痔瘡腫大問題，隨著時間一久，痔瘡腫脹程度越來越嚴重，更經常伴隨疼痛及灼熱感，需要用手將突出的痔瘡推回去才能緩解。經接受微創痔瘡消融手術後，第一天疼痛感減緩許多，即返家休養，術後2周原本痔瘡脫垂處已縮小一半以上，也很快返回工作崗位。

林威廷表示，人體正常的肛門結構上有一個「鋸齒線」，鋸齒線以上的黏膜下層組織，稱為肛門軟墊。如果長期肛門出力或解便不順，使得肛門管黏膜下層內的靜脈叢曲張形成，就是所謂的痔瘡。

林威廷指出，痔瘡可以分為四個等級，第一級：會出血；但排便或用力時，痔核不會脫出；第二級：排便或用力時，痔核會脫出但會自動收回；第三級：排便或用力時，痔核脫出後需用外力才能推回；第四級：脫出後無法用手推回，或推回後站立或走路又會脫出。

林威廷認為，大部分的痔瘡患者，多數都是無症狀，可以從飲食控制、保持排便順暢及避免酒、咖啡與其他辛辣食物的攝取，避免症狀的惡化。

至於輕度症狀則需要保守治療，包括軟化大便、局部塗抹痔瘡軟膏、以及溫水坐浴等。嚴重者就需要外科手術的介入，如持續出血、痔瘡脫垂導致疼痛影響日常生活，則會採手術處理，如痔瘡結紮手術、痔瘡傳統切除併用能量切割器、微創雷射消融手術等。

林威廷建議，針對需要手術的痔瘡患者，可以考慮使用微創痔瘡消融手術。此法較以往的傳統術式傷口更小，出血較少，疼痛感低，大多術後隔天就可出院，4至8周即可達到完整治療效果，可以大幅降低病患因害怕術後不適不敢手術，卻繼續承受痔瘡痛苦的兩難。

不過，林威廷也強調，痔瘡的腫脹程度，將對應到不同的處理方式，建議術前與醫師充分討論，找出最適合的處理方式。他也提醒，術後的保養至關重要，每天攝取足夠的水分和纖維質，可有效避免便秘或久蹲馬桶，搭配適當的活動，避免刺激性食物或菸酒等，才能提高治療成效，徹底解決痔瘡的煩惱。