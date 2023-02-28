大陸《證券日報》2月28 日報導，隨著復工復產、實施保供穩價等措施，大陸物價水準保持總體平穩。大陸專家預計，2月分消費者物價指數（CPI）與去年2月同期同比上漲2.0％左右。其中，食品價格漲幅有望小幅收窄；生產者物價指數（PPI）延續小幅通縮狀態。

《證券日報》報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，預計2月分CPI同比上漲2.0％左右，與1月分相比變化不大，繼續處於溫和狀態。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，2月分CPI同比漲幅在2.0％附近，較前值小幅回落，主要原因在於2月分豬肉和蔬菜價格同比漲幅溫和；同時，受季節性因素回落影響，服務業價格同比漲幅有所回落。

王青表示，對2月分CPI影響較大的因素包括：首先，近期豬肉收儲啟動，2月分豬肉價格較上月環比下跌勢頭明顯緩解。其次，伴隨著居民消費、特別是餐飲業修復，春節過後蔬菜價格走勢偏強，但2022年2月分為「春節月」，價格基數較高，這導致今年2月分蔬菜價格同比漲幅會有較大回落。兩種主要影響因素對沖之後，2月分，食品CPI漲幅有望較上月6.2％的水準小幅收窄。非食品價格方面，2月分，成品油價格小幅上調1次，但疊加基數原因，2月分成品油價格同比漲幅會有所收窄。

「2月分居民消費旺盛，各類商品和服務消費價格整體上穩中略升，但扣除食品和燃料的核心CPI同比將繼續保持在1.0％左右的低位。這意味著後期促消費的空間較大，短期內物價上漲因素不會構成貨幣政策的主要掣肘。」王青說。

周茂華認為，從趨勢看，物價中樞有望抬升，但預計保持溫和。主要是大陸國內需求恢復，大宗商品價格有望維持在高位運行，物價上行動能有所增強。當前大陸國內需求處於恢復階段，有效需求不足仍是主要矛盾。糧食連年豐收儲備充足、毛豬產能基本恢復常年水準、大陸國內物流運輸暢通、工業產能恢復等物價穩定的基礎堅實。

王青預計，2月分，PPI將延續小幅通縮狀態，同比會在-1.0％左右，降幅較上月擴大0.2個百分點。2月分以來，伴隨大陸國內優質產能持續釋放，煤炭價格走低，同比漲幅普遍收窄。同時，2月分經濟修復預期增強，鋼鐵價格上行，水泥價格企穩，但受上年同期價格基數偏高影響，同比降幅都略有擴大。

「預計2月分PPI同比在-1.0％附近。從趨勢看，今年工業生產者物價指數有望逐步上行，主要是經濟活動恢復，需求改善帶動工業品價格改善。」周茂華表示。

在王青看來，總體上看，當前經濟修復仍處初期階段，加之房地產行業延續低位運行，2月分工業品價格環比上升勢頭還不明顯，這也成為今年經濟修復過程中保持物價穩定的積極因素。