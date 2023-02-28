臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

總統蔡英文在228事件前夕，特別發文暢談轉型正義，指出政府自2016年以來，有系統性地推動轉型正義的整體工程，成果包括《黨產條例》、《國家人權博物館組織法》、《促轉條例》、《政治檔案條例》到《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》。此文卻遭大批網友灌爆，除有人認為蔡政府並未做到真正和解，有更多人留言嗆「請問總統，我蛋何時買得到？」

蔡英文昨（27）日在臉書發文表示，馬上就是二二八和平紀念日，2016年以來，政府有系統性地推動轉型正義的整體工程。從《黨產條例》、《國家人權博物館組織法》、《促轉條例》、《政治檔案條例》到《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》，政府完成一部部法案的立法，轉型正義也一步步累積成果。

蔡英文強調，轉型正義，是和時間賽跑的工作，也是深化台灣民主的必經之路。這當中，促轉會都扮演了關鍵的推動角色，為轉型正義打下重要基礎。我們也期望，在促轉會的累積下，轉型正義的工作能夠由承接業務的行政院與各相關部會，更全面、有效率的持續推動。

此文卻遭大批網友灌爆，紛紛留言：「和解要說到做到，妳有做到嗎？」、「E高興就是正義，E不高興就是不公不義」、「不關心政治，就等著被糟糕的民進黨統治」、「請問總統，我蛋何時買得到？」「連缺蛋都搞不好，還整天唱高調談什麼轉型正義」。