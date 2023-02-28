農民可依法申請水稻病蟲害綜合防治計畫。（台中市政府提供）

中市打造健康農業生態，啟動水稻綜合防治資材補助計畫。（台中市政府提供）

「農為國本、本固邦寧！」水稻為台中市重要糧食作物，自插秧起至成熟收穫期面臨數十種病、蟲、草、螺等危害。台中市政府農業局為減少化學農藥使用及降低農民生產成本，推動「水稻病蟲害綜合防治資材補助計畫」；優先受理補助購買友善環境植物保護資材的農友，每公頃最高補助1000元，藉此維護農民收益及健康的農業生態環境。

農業局指出，為配合農委會農糧署鼓勵2期稻作轉作政策，以及動植物防疫檢疫局推動化學農藥十年減半政策，市府辦理第1期作水稻病蟲害綜合防治資材補助計畫，補助稻農購買農委會核准使用的水稻病、蟲、草、螺害防治資材及友善環境植物保護資材等綜合防治資材。

農業局說，市府優先受理補助購買友善環境植物保護資材的農友，以推廣友善環境的防治資材，降低化學農藥使用目標，每公頃最高補助1000元，今年購買憑證及農藥販售證明開立日期得溯至1月1日；受理期為自4月6日至5月8日，種稻農友土地位於台中市即可至土地所在地農會申辦。

市府除補助農民防治資材外，也加強水稻監測，掌握病蟲害種類及危害情形，提供農友最佳病蟲害防治時程及防治策略；並藉由農業便利通計畫輔導農友運用有害物綜合管理（IPM）的觀念，使用防治資材防治病、蟲、草、螺害等，增加農民的實質收入。

農業局強調，農友也可應用抗性稻種、調整耕作制度，如水旱田輪作、調節氮肥及灌溉水管理，並藉由物理防治如撿拾福壽螺來防治病蟲害等，進而維護健康的農業生態環境。