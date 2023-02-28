香港名媛蔡天鳳日前驚傳遭前夫一家殺害後碎屍烹煮，消息傳開後人神共憤，近日，警方進一步在現場找到的兩鍋肉湯內發現蔡天鳳的頭顱，更扯的是其中還可見到紅青蘿蔔。而案發地的村長最近受訪，表示事情發生後當地居民都惶惶不安，將舉行法事超渡亡者，另一位女住戶更表示，看了新聞後覺得很恐怖，近期不敢再喝蘿蔔排骨湯。

28歲名媛蔡天鳳2016年加入時尚圈，和天王郭富城的老婆方媛是好友，近日卻傳出在接小孩途中失聯，前夫一家遭捕時還意圖說謊，稱蔡天鳳中途就下車，不知道去哪裡，被識破謊言後，警方隨即在前夫一家的租屋處發現蔡天鳳的遺體，起初未能尋獲頭顱，警方26日傍晚才宣布在屋內的湯鍋內發現頭顱、部分肉塊和紅蘿蔔、青蘿蔔，軀幹和雙手則暫未尋獲。

消息傳開後，令許多網友都覺得傻眼慘忍，知名法醫高大成推測，兇嫌加入蘿蔔可能是為了「掩人耳目」，丟廚餘時才不會令人起疑。而據《東網》報導，案發地龍尾村的居民都相當關注這樁兇殺案，昨下午龍尾村村長、民政事務處及鄉事委員會等人員特別到場巡視，已選定一處祠堂空地，準備擇日舉行超渡法會。

張姓村長表示，該村有400多棟房屋，3000多位居民，原本生活安寧，未料發生駭人兇案，已經讓當地居民相當害怕，案發第一時間更收到許多村民反應要盡快辦法會超渡亡者，目前已經有相關單位進駐，對居民做心理輔導，一位姓劉的女性居民表示，她每周有一到兩天會到該處幫忙帶孫子，最近看新聞知道細節越看越恐怖，更不敢走近那間房屋，也不敢再煮蘿蔔排骨湯，她表示原本那裡的居民都很純樸，不認識也會打招呼，沒想到因為這件事破壞大家的平靜生活，「實在是大家都很不希望發生的事」。