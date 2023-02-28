聯合太平洋表示，目前董事會已開始著手尋找接班人的事宜。稍早Soroban要求聯合太平洋把佛利茲換掉，批評他已失去股東、投資人與監管機構對他的信心。

持有價值逾16億美元聯合太平洋股份的Soroban認為，佛利茲在擔任執行長的8年期間營運績效不彰，公司股價表現更是遜於同業，因此現今是更換CEO的合適時機。