國防部表示，近日部分媒體報導對「全民防衛動員準備法」（以下簡稱全動法）預告修正草案有所質疑，國防部特再說明如下：

一、全動法自民國90年11月14日公布施行，曾於103年及108年歷經2次修正，惟因現行條文內容，多偏重規定動員準備事項，但就動員實施後指揮體系及戰時徵用等規範顯有不足；且經考量區域威脅情勢，以及凝聚「全民國防」理念共衛家園之必要，國防部啟動修法工作，期能周延相關配套、完備整體動員機制。

二、由於非常時期緊急動員作業之成效，攸關國家存續，世界各國均強調平時要能周全整備，戰時方能有備無患。現行全動法第13條即規定，各動員準備機關應對可動員之人力、物力、設施等，進行調查、統計及規劃，並得實施演習驗證，目的也是為確保戰時依計畫動員、發揮國力，有效抵禦外敵入侵。全動法既屬進入緊急命令狀態的非常時期法制，則相關依法規定的必要管制措施，自僅適用於實施動員時期，絕不會影響或損及人民平時之自由與權益。

三、全民防衛動員法制工作，為民主國家面對敵國威脅時，保障國家安全與人民生存的必要措施。國防部於修正草案公告期間，對於各方意見將會納入參酌研修，再依程序陳報行政院審查，此屬正常之法制作業。本部至盼各界對此修法能基於保護國家安全的共同目標，本於事實理性溝通討論，希勿任意渲染扭曲、混淆視聽，本部特此再嚴正澄明此項修法的必要性與重要性，以兼顧民眾權益與保障國家安全之目標。