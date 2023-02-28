1993年的葛拉芙。（美聯社資料照）

男網天王喬柯維奇（Novak Djokovic）在本周ATP排名更新之後，正式雄踞球王寶座累積378周，超越名人堂女將葛拉芙（Steffi Graf）的377周WTA球后紀錄。雖然ATP和WTA是不同的聯盟，喬柯維奇仍是史上「世界排名第1」最久的網球選手。喬柯維奇在2021年3月改寫瑞士天王費德勒（Roger Federer）310周球王統治紀錄，這原本也被認為是最難打破的紀錄之一。

喬柯維奇稱讚葛拉芙是「男女網球選手之中最具傳奇色彩的選手之一」，能夠超越葛拉芙讓他覺得極度自豪與快樂。

即使女網天后小威廉絲（Serena Williams）擁有美國媒體的優勢，被公認是最偉大的女網選手，不過葛拉芙還有一些紀錄強大到令人匪夷所思。葛拉芙WTA生涯戰績是恐怖900勝115敗，勝率88.7%史上最高（小威廉絲84.6%、喬柯維奇83.5%），葛拉芙在1988、1995、1996年3度達成單季100%勝率，更在1988年寫下單季金滿貫（四大賽單打全數摘冠）。

喬柯維奇特別擅長硬地作戰，同時他在草地也很強，但是紅土比較不利他的高速打法，兩度有機會挑戰金滿貫都是栽在法網的紅土球場。第一次擋路的是2011年法網準決賽的費德勒，喬柯維奇4盤落敗，不過就算他打到決賽還是會碰上大魔王納達爾（Rafael Nadal），第二次是被2015年法網決賽的瓦林卡（Stan Wawrinka）擋下。