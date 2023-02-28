國防部偵獲14架共機、3艘共艦 4架次進入西南空域 09:272023/02/28 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中共解放軍進入台海週邊空域活動示意圖。（圖／國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今指出，自27日6時自今6時止，偵獲共機14架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域4架次）、共艦3艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。 嘉裕、興采 搶食軍服商機 全動法修法管制媒體 藍轟戒嚴重現 全動法戰時列管媒體 江啟臣：平時要造冊？ #國防部 #偵獲 #西南空域 #共機 #共艦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國防部修法 動員戡亂復辟 04:102023/02/28 政治要聞 國防部預告修「全民防衛動員法」戰時管制媒體 12:072023/02/26 政治 14萬字敲出板機指 盼政府重視半導體產業 04:102023/02/27 財經焦點 瑞典宣布將提供烏克蘭10輛豹2坦克 預計有這些型號 22:022023/02/24 國際 軍服商機大 嘉裕、興采持續爭取 18:422023/02/24 財經 中共二中全會登場 聚焦機構改革 04:102023/02/26 產業財經 國防部首度證實 美軍機飛越台海 04:102023/02/28 政治要聞 台美國安密談引37共機擾台！可掛彈「 彩虹4」無人機直闖東南空域 09:222023/02/24 政治 高雄2023大學博覽會高雄場 軍校祭出超萌人偶吸睛 19:432023/02/26 生活 海納百川》國防部修法 動員戡亂復辟（楊永明） 17:342023/02/27 海納百川 陸國防部派團赴歐磋商 俄烏戰爭將是討論重點 09:162023/02/25 兩岸 《全動法》修正戰時將「管制媒體」 網驚呆嗆1句 10:272023/02/27 政治 全動法擬管制媒體 在野質疑犧牲新聞自由 04:102023/02/27 政治要聞 全動法修法遭疑管制媒體 國防部出聲喊：不影響人民自由權益 09:112023/02/28 政治 國防院所長公開稱2024「他」勝算高 國防部說話了 15:032023/02/27 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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