國防部今指出，自27日6時自今6時止，偵獲共機14架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域4架次）、共艦3艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

嘉裕、興采 搶食軍服商機
全動法修法管制媒體 藍轟戒嚴重現
全動法戰時列管媒體 江啟臣：平時要造冊？
#國防部 #偵獲 #西南空域 #共機 #共艦