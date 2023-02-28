南投縣立委補選進入最後一周，國民黨候選人林明溱27日舉辦造勢晚會，包括黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕等大咖，均到場力挺。林明溱太太提到，在林擔任南投縣長的8年間，她一直都是沒有聲音、不干涉縣政的夫人，但因不捨先生、家人在此次補選之戰中被抹黑，讓她必須站出來喊話，說「我也有想保護的人！」

林明溱昨（27）日在臉書表示，民進黨為了在補選中奪勝，已經沒有是非之分，他的太太過去面對家人被抹黑時總是沉默以對，但這次是他人生中的最後一戰，太太因此再也無法忍受，要說幾句真心話，維護他的尊嚴。

林明溱太太指出，在先生擔任縣長的8年間，清廉沒出問題，自己也是從不干涉縣政的夫人，平常除了晚上的休息時間外，很少有時間能夠相處，因為先生一心為推動縣政而努力付出，也因此才能在4年前拚連任時，得票數創下南投縣政治史的紀錄。

「但這次，僅僅一個月的時間，鋪天蓋地的選舉抹黑，讓我跟我的家庭，已經沒有辦法再承受了！」林明溱太太說，小兒子因為從政的關係，本身較沒有錢，在長輩給予部分協助後，再去貸款買房，但一件很簡單的事，卻被民進黨抹黑成貪污。

林明溱太太透露，此次先生出來承擔，家裡大多數人都不同意，但因先生說有要負的責任，且是人生中最後一戰，家人才決定支持，「拜託鄉親面對民進黨對他的所有抹黑行為的時候，能夠給明溱一個公道，也能夠給我們家一個公道！」