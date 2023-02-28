美國總統拜登去年8月簽署530億美元晶片法案，首輪390億美元將於本周開放申請，主要用來補助晶圓廠與設備廠的製造，企圖藉此加強美國在地生產半導體的實力。不過近期美國晶片業正積極向拜登政府施壓，要求其放寬環境審查需求，否則晶片法案將無法發揮效果，晶片生產進度將延遲數年，供應鏈甚至可能拱手讓給大陸。

POLITICO報導，晶片業主要希望獲得「國家環境政策法能NEPA」的豁免權，該法律要求聯邦政府在重要的基礎建設項目進行額外的環境審查，而晶片業對此感到壓力，擔心將補助計畫將因此延宕。

除了美國半導體產業協會（SIA）喊話時間緊迫外，最大遊說團體美國商會也呼籲提供豁免權，「半導體在經濟與國家安全發揮重要的戰略功能，NEPA的審查可能導致一些項目需要長達7年的時間才能獲得批准。」

眾議員Cathy McMorris Rodgers也警告，「如果新計畫因為美國複雜的監管環境陷入困境，並受到推遲，華盛頓將無法在微晶片與其他晶片技術的競賽中擊敗大陸。」

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）振興美國創新計畫主任Sujai Shivakumar則強調，環境問題不應該影響晶片法案，「某些環境評估可能要花費2至4.5年，在某種程度上，NEPA會削弱晶片法案的效果。」