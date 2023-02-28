香港名媛蔡天鳳遭殘忍殺害後肢解烹屍，而警方在事發後沒多久拘捕5名嫌犯，但由於嫌犯不配合導致至今仍未尋獲蔡天鳳的軀幹及雙手，據悉警方今（28）日將前往打鼓嶺禾徑山東北堆填區展開搜索，希望盡快找回死者遺失的軀幹，以確認死因及死亡時間。

根據香港媒體綜合報導，警方一開始在大埔龍尾村的一間屋內，發現削肉機、電鋸及菜刀等犯案工具，也在冰箱中發現蔡天鳳的雙腳殘肢，現場還看到2鍋煲好的湯，而當時為保持證物完整未在現場攪動，而事後經法醫檢驗，在湯鍋中找到蔡天鳳的頭顱，初步判定還算完整，但右耳上方有疑似遭撞擊痕跡，而軀幹和雙手仍在尋找中。

然而，香港西九龍重案組昨（27）日先是前往疑似為棄屍地點的將軍澳華人永遠墳場搜索，但卻一無所獲，而警方今（28日）將至打鼓嶺禾徑山東北堆填區展開搜索行動。

據悉，2013年時香港曾發生母親將女兒殺害，在棄屍後謊報失蹤的案件，當時警方接獲一名母親報案表示，她6個月大的女嬰凱晴，於九龍被一名大陸口音的人趁問路的時候偷抱走，但警方翻遍路口監視器後，懷疑凱晴母親說謊轉移警方視線，而當時警方就是在該區花費十日翻遍8千多噸的垃圾才尋獲女嬰屍體，結束行動後，該名母親承認埋屍及妨礙司法公正罪，被判處5年有期徒刑入獄服刑，現已出獄。