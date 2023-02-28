香港名媛蔡天鳳因金錢糾紛慘遭前夫一家殺害碎屍，其屍首更被前夫一家丟入湯鍋內烹煮，以湮滅證據，而警方日前也在原案發現場從湯鍋內尋獲頭顱，但僅剩頭骨及頭髮，讓外界擔憂恐難以辨別身分，對此，香港法醫梁家駒指出即便經過烹煮，仍可經由牙齒來辨別。

綜合港媒報導，曾處理過轟動多時的「Hello Kitty藏屍案」的香港法醫梁家駒在昨(27)日於節目中指出，雖然頭顱中的DNA經過烹煮後已被破壞，至其無法辨認身份，但牙齒其外部的琺瑯質達到莫氏硬度6-7，比骨骼的4-5還高，是人體最堅硬的部分，想要破壞它須以千度高溫持續烹煮4至5小時之後才可達成，因此梁家駒認為仍可以透過牙齒來核實頭顱的身分。

梁家駒指出牙齒是人體最堅硬的部分。(圖／示意圖，shutterstock)

此外梁家駒也指出一般人大多有向牙醫科就診的經驗，因而可利用相關的牙醫就診紀錄來核查，若死者恰巧擁有獨特的特徵，就算沒有全部32顆的牙齒都在，仍可以僅憑一兩顆牙齒就能確認身分。

此外，蔡天鳳案中前夫一家四口涉嫌重大，27日上午嫌疑人在香港九龍城法院提訊，據港媒報導，鄺姓一家人首度出庭看似平靜，其中蔡天鳳的前公公還不時四處張望，而由於情節重大四人都不准保釋繼續還押，並且由於該案還須警方進一步偵查，以及等待科學鑑定結果，因此法院決定將案件押至5月8日下午再訊。