【旅奇傳媒／責任編輯－張語柔】富山縣位於日本北陸地區，擁有宏偉的立山連峰自然絕景、美味的富山灣海鮮、世界遺產五箇山合掌造外，這裡同時也是世界知名的玻璃工藝發展重鎮，成為孕育出許多玻璃藝術家的搖籃。市區內具備玻璃美術館、富山縣美術館與雕刻公園等，到處都能感受美的薰陶，熱愛藝術千萬別錯過安排一趟富山文青之旅！

富山縣美術館坐落於富岩運河環水公園。（圖／向日遊顧問有限公司）

富山縣美術館

「富山縣美術館」出自日本知名建築師內藤廣之手，外觀大量使用大片玻璃打造，呈現出開放感十足的展館空間。以畢卡索、夏卡爾等20世紀初活躍的藝術巨匠作品為首，也同步展示富山當地與日本各地藝術家的作品。

「TOYAMA KIRARI」以玻璃、不鏽鋼與岩石打造，閃閃發光的外觀展現玻璃藝術、立山冰雪及岩脈之美。（圖／向日遊顧問有限公司）

館內附設咖啡廳與餐廳等空間，能夠在落地窗前一邊眺望立山連峰與富岩運河，一邊享用美食。頂樓的空中庭園「歡聲盈盈的屋頂」則找來日本設計大師佐藤卓操刀規劃，打造出許多原創孩童遊具，是親子旅遊必玩景點，也很適合打卡拍美照。

富山市玻璃美術館

富山城跡公園距離JR富山站徒步約10分鐘就能抵達。（圖／向日遊顧問有限公司）

「富山市玻璃美術館」與富山市立圖書館共構於建築巨匠隈研吾設計的複合式設施「TOYAMA KIRARI」內，能欣賞國內外玻璃藝術家們的作品，6樓設置為專區，展示美國現代玻璃藝術巨匠戴爾・奇胡利（Dale Chihuly）的華麗巨作！富山市內除了玻璃美術館，還設置有富山玻璃造型研究所、富山玻璃工坊等設施，為世界知名玻璃重鎮。

雕刻作品「地球與人類」。（圖／向日遊顧問有限公司）

富山城跡公園

1954年重建完成的富山城，被列為「續日本百名城」的一員，現在內部是介紹古城400年歷史風華的博物館，周圍的富山城跡則整備為公園，境內有美術館、日式庭園與茶屋能漫遊。推薦前往富山市中心觀光服務中心，購買富山城御城印外，還能體驗穿著武士盔甲等，在古城前留下特色紀念照。

松川河邊雕刻公園

松川河邊雕刻公園鄰接富山城跡公園，全長約1公里，介於櫻橋至松川橋之間。沿岸設立的28件雕刻作品設計主題都不同，由出生於富山縣或現居富山的藝術家們打造，是能夠享受自然與藝術薰陶的富山市區最佳散步地點。

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