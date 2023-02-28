連假最後一天！國5南港系統「3車追撞」事故處理中 09:442023/02/28 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連假最後一天！國5南港系統「3車追撞」，事故處理中。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天為228連假最後一天，上午8時55分，國道5號北向0K、南港系統段，發生3輛自小客追撞事故，佔用內側車道，事故處理中，無回堵，高公局提醒用路人小心駕駛。 賓士C300倒摔深溝釀2死 車頭炸開慘況曝 台南賓士C300墜大排「車頭全毀」釀2死 肇事原因曝光！ 台南死亡車禍！賓士高速自撞水泥護欄墜排水溝 2男宣告不治 #連假 #國5 #南港系統 #追撞 #事故 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 228連假第3天出遊小心！ 國道「這路段」紫爆了 11:232023/02/27 生活 國道下午11處地雷路段一次看！ 這路段塞不停沒脫離「紫爆」 13:022023/02/27 生活 國道「紫爆」路段曝！這裡時速僅5公里 11:272023/02/27 生活 連假第3天返工＋旅遊車潮 易壅塞省道路段一次看 11:502023/02/27 生活 228連假第3天 西部國道估下午起湧北返車潮 09:492023/02/27 生活 228連假第3天國道部分壅塞 午後留意11地雷路段 13:242023/02/27 生活 連假憾事！少年南下嘉義會女網友 無照騎機車自撞廟柱亡 12:002023/02/27 社會 連假陪玩成家長課題 醫提醒「玩遊戲也要分年紀」 17:322023/02/27 健康 澳洲殼蛋抵台 連假旅遊瘋搶蛋 04:102023/02/28 生活新聞 賞櫻拜廟衝遊樂區…人潮擠爆各景點 04:102023/02/27 生活新聞 高麗菜車對撞轎車「慘成廢鐵」 台東重大車禍2男慘死 16:282023/02/27 社會 一車青少年租iRent出遊 自撞燈桿車頭全毀1重傷4輕傷 09:342023/02/27 社會 228連假第3天 蘇花路廊午後恐現北返車潮 11:202023/02/27 生活 連假今、明回暖 泰安春櫻綻放 麗寶樂園12歲以下入園免百元 11:172023/02/27 生活 228收假 蘇花路廊湧北上車潮 國5塞到深夜 04:102023/02/28 生活新聞 快訊／國1北上五堵段3車追撞 車流回堵2公里 10:022023/02/27 社會 連假她提早買自強號坐票「上車遇這場景」氣炸 網：這印度吧 16:102023/02/27 生活 九族又爆滿！他7：15分抵達看1景象嚇歪 園方急公告 11:132023/02/27 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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