今天為228連假最後一天，上午8時55分，國道5號北向0K、南港系統段，發生3輛自小客追撞事故，佔用內側車道，事故處理中，無回堵，高公局提醒用路人小心駕駛。

賓士C300倒摔深溝釀2死 車頭炸開慘況曝
台南賓士C300墜大排「車頭全毀」釀2死 肇事原因曝光！
台南死亡車禍！賓士高速自撞水泥護欄墜排水溝 2男宣告不治

#連假 #國5 #南港系統 #追撞 #事故