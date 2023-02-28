白血球是免疫系統的一部分，幫助身體抵抗傳染病以及外來之物，一篇研究顯示，過多的精製糖會降低白血球的功能，若攝取果糖、葡萄糖、蔗糖等100公克的精緻碳水化合物，會抑制白血球的吞噬及消滅有害微生物的能力達50%，且這種免疫抑制能力會持續5個小時以上。

營養功能醫學專家劉博仁在其臉書粉專表示，一般而言，正常的白血球數量約4,500 ～10,000 / ul，若高於此範圍，可能代表細菌性感染、燒傷、組織損傷，甚至是俗稱血癌的白血病；若低於此範圍，可能是病毒或原蟲感染、再生不良性貧血、脾腫大、化療或某些藥物治療副作用。

劉博仁表示，2014年刊登於《美國臨床營養學期刊》的一篇文章提到，攝取100 克的精緻碳水化合物，例如果糖、葡萄糖、蔗糖、柳橙汁，會在30分鐘內開始抑制白血球的吞噬及消滅有害微生物的能力達50%；而且這種免疫抑制作用會持續5個小時以上。因此，為了愛惜免疫系統大軍，民眾務必節制精製糖的攝取。