一名女網友找伴陪吃燒肉，還加碼「當天可以一起過夜」，但不能發生關係。她開出好幾項條件，沒想到其中一項有點匪夷所思，被網友酸爆。
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文，她想找人一起去台中吃知名燒肉店屋馬，且已經訂好位；當天可一起過夜，若想進一步，就看當天感覺，唯獨不能發生關係。
原PO表示，她住中壢，參加者最好把隔天事情排開，免得半夜還要載她回桃園。有意報名的人，必須附上近期無口罩全臉照，「你開車+無菸味+乾淨的車車」，最後要求「不要入珠」，文章掀起網友熱議。
「如果不會發生關係，為什麼要求不入珠」，由於條件有點矛盾，網友猛虧原PO，「重點吃屋馬錢誰出」、「誰去我打誰，丟男人的臉」、「我只想吃燒肉，吃完不過夜，妳自己回家」。
貼文意外釣出本尊，她一一回覆網友留言，「因為原本要去的朋友取消了，我只好趕快再找人」、「歡迎來看素顏，但也沒很漂亮啦」、「入珠很可怕欸！陰影很深」。
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