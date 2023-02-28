教育部青年署「112年青年暑期社區職場體驗計畫」，邀請全國從事社區產業、推動社會公益的非營利組織提供暑期職缺，並由青年署提供1.5個月全額薪資，有興趣的非營利組織可於即日起至3月15日中午12時止，至「RICH職場體驗網」提案申請。

青年署表示，非營利組織提出申請時，全程採取線上操作、填答式計畫書，並提供懶人包範例、操作手冊教學，首次提案也能快速上手、輕鬆申請。

去年暑假，台東縣青銀共創社會暨環境關懷協會藉由計畫媒合，招募到分別來自台東大學生命科學系的吳柏緯、東華大學族群關係與文化學系的吳玨瑩、中山大學外文系的李嘉芳等3名學生，透過各自所學及專長，為協會長期投入的生態議題帶來創意發想，也設計出多元的教案與遊程。

擔任生態調查專員的吳柏緯，與協會成員配合進行路殺調查，藉由記錄道路上死亡動物來了解生態保育，以及完成友善田區調查及友善農業智慧化基礎資料建置，並參與親子共學生態遊程的第一線，實踐自身對環境生態教育的期待。

擔任烘焙研發助理的吳玨瑩，則配合路殺調查的成果，創新產出路殺餅乾，希望來訪的遊客可以透過吃來了解路殺背後的故事與涵蓋意義，同時也發揮自身黏土專長，設計反暴力黏土DIY教案，讓協會未來仍可持續運用推廣。

而擔任美編設計的李嘉芳，除協助經營協會粉專、設計海報及剪輯短片外，也創新發想將協會內囤積許久的舊文件、報紙等，混入外來種植物製成再生紙，成為後續兼具廢物利用及生態教育教案或是遊程規劃之一。