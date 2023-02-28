新竹科學園區力行四路一帶，28日清晨7時許突然出現不明煙霧，現場白霧沿著地面緩緩散布，有如阿里山雲海，但也有人擔心是廠商的有毒氣體外洩，一度造成恐慌，消防局據報前往勘查，確認為輸送液態氮過程造成的水氣，已緊急排煙，並請廠商關機停工修復。
新竹市消防局表示，液態氮散布區域大概在力行路與力行四路以及力行路與力行五路兩個路口，消防局也立即通報區環境事故事技術小組人員到場鑑定，確定為液化氮洩漏，上午8時起開始協助排煙，9時許狀況排除，恢復交通。
新竹科學園區力行四路一帶，28日清晨7時許突然出現不明煙霧，現場白霧沿著地面緩緩散布，有如阿里山雲海，但也有人擔心是廠商的有毒氣體外洩，一度造成恐慌，消防局據報前往勘查，確認為輸送液態氮過程造成的水氣，已緊急排煙，並請廠商關機停工修復。
新竹市消防局表示，液態氮散布區域大概在力行路與力行四路以及力行路與力行五路兩個路口，消防局也立即通報區環境事故事技術小組人員到場鑑定，確定為液化氮洩漏，上午8時起開始協助排煙，9時許狀況排除，恢復交通。
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