前總統陳水扁近日在臉書專頁「陳水扁新勇哥物語」PO出數張合成照，引發熱議。中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳認為，陳水扁除了希望能夠融入社群時代的行銷邏輯外，還有三個策略考量與效果。

鈕則勳昨(27)日在粉專「鈕則勳的行銷扭一下」指出，阿扁現在的社群發文，不論任何主題，幾乎都會PO一張扁式迷因哏圖，除了是希望能夠融入社群時代的行銷邏輯之外，還有其他的策略考量與效果。

鈕則勳進一步分析，首先是「製造話題」，鈕則勳說網友會非常好奇，阿扁的迷因哏圖似乎都看不太懂，比如說有時候阿扁會走在海中、悠遊於天際或者是蹲在長頸鹿與鯨魚身上，就會有「他到底要幹什麼」的懸念，當然會掀起一波話題討論。鈕則勳也提到「衝網路聲量」，只要有話題，網路聲量就會拉高；比如阿扁有附哏圖的Po文，點讚的比例都會更明顯。

此外，鈕則勳也提到「保溫政治能量」，他認為，陳水扁是前總統，對於政治當然無法忘情，特別是還沒有爭取到特赦，當然希望自己仍然能夠有一定的政治能量；一方面能夠牽制其他的政治人物，另方面也希望保持在黨政方面的影響力。