據美國之音報導，美國網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）局長簡·伊斯特利（Jen Easterly）當地時間周一（2月27日）在匹茲堡的卡內基梅隆大學發表演說時表示，中國對台灣的任何入侵都可能伴隨著對西方和美國的大規模網路攻擊，華盛頓及其盟國必須做好準備，以應對中國在網路空間製造「恐慌和混亂」，「不幸的是，這個情景並不是牽強附會的揣測」

她指出，入侵「很可能伴隨著多條天然氣管道的爆炸，我們供水系統的大規模污染，我們的電信系統的劫持，以及對我們交通節點的癱瘓。她說，「所有這些都是為了在美國煽動混亂和恐慌，並威懾我們調動軍事力量和公民意志的能力。」

美國情報機構和軍方官員警告說，中國正在積極準備其計畫，以便在2027年之前以武力奪取台灣。不過，華盛頓最高情報官員本月早些時候表示，沒有跡象表明北京希望將這些計劃付諸行動。

美國國家情報總監艾薇兒·海恩斯（Avril Haines）本月早些時候在紐約的一次露面時表示，「我們評估中國繼續傾向於和平統一台灣」，但中國的這種傾向性可能正在減弱。

海恩斯說，「我認為挑戰在於，他們可能會變得越來越悲觀，或者他們對是否能夠以和平方式實現這一目標日益懷疑。」

伊斯特利周一警告說，北京對侵略的潛在偏好，以及可能願意在網路空間展開猛烈攻擊，是因為中國領導層對俄羅斯在烏克蘭的「無休止的失誤」越來越持悲觀態度。「中國已經看到，俄羅斯可能因為擔心升級，推遲了對美國關鍵基礎設施的攻擊。我認為中國不會那麼克制。」

儘管在俄羅斯軍隊去年入侵烏克蘭之前的幾周和幾個月裡引起了相當大的擔憂，但到目前為止，莫斯科在很大程度上還沒有對西方發動重大網路攻勢，而是將大部分網路活動集中在針對烏克蘭和烏克蘭的目標上。

然而，伊斯特利說，在中國領導人的心目中，俄羅斯的克制是失去了削弱西方決心的機會。「如果中國對台灣下手，他們將希望確保能夠影響美國與國際夥伴之間建立的團結，以及美國內部建立的團結，」她說。「他們已經在攻擊我們的關鍵基礎設施而使我們付出了代價，他們將通過影響美國人民的意願來幫助自己的行動。」