香港名媛蔡天鳳因金錢糾紛遭前夫一家殺害碎屍，頭顱更被放進鍋內與食材烹煮，手法相當兇殘，如今警方將兇嫌逮捕歸案，這起駭人聽聞的兇殺案，讓人回想起20多年前，同樣發生在香港，轟動一時的「Hello Kitty藏屍案」，夜總會女公關樊敏儀死後遭分屍，頭顱經烹煮後被塞進Hello Kitty娃娃內，泯滅人性的犯案手法，讓人不寒而慄。

根據港媒報導，1997年時，夜總會女公關樊敏儀為籌措祖母醫藥費，偷走陳姓男客人數千元及其他財物，未料人贓俱獲後，男客人命令旗下小弟追債，甚至不顧樊敏儀懷有身孕，強逼接客還錢，還變本加厲提高利息，無力償還的樊敏儀便開始閃避對方，甚至斷絕聯繫，未料此舉觸怒對方，便將關樊敏擄走監禁在某公寓，強逼吃排泄物及吸食冰毒等凌虐行為，即便見她意識陷入昏迷仍不放過。

夜總會女公關樊敏儀被凌虐致死後遭分屍，頭顱經烹煮後塞入凱蒂貓娃娃內（圖／微博）

樊敏儀不堪一連串凌虐行為後死亡，讓3名惡徒決定毀屍滅跡，先是將屍體拖進浴缸放血，接著分屍後裝進多個塑膠袋，並丟棄於垃圾場，頭顱則被拿去鍋裡烹煮，接著塞入「Hello Kitty洋娃娃」，因為傳出惡臭讓鄰居報警處理，不過警方起初判定是垃圾的臭氣，並未深入追查，直到兇嫌之一的女友良心受到苛責，向社工托出案情，才讓這起駭人聽聞的命案曝光。

警方獲報後至案發現場勘驗，進門就聞到陣陣惡臭撲鼻而來，塞著樊敏儀未煮熟頭顱的Hello Kitty，裡面不斷滲出血水，疑似烹煮頭顱的鍋子，還留有惡臭殘渣，人證物證齊全情況下，終於將三名兇嫌繩之以法，判處終身監禁，不過案件經上訴後，其中一名梁姓兇嫌減刑改判18年，已於2014年時刑滿出獄。