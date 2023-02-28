有些男生天生有旺妻運，婚後不僅事業、家庭順利美滿，甚至能讓雙方的運勢都提升，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，最旺妻的前3名生肖依序是生肖屬狗、猴、牛的男人，其中第1名的生肖狗是暖男代表，任何事都以老婆、小孩第一優先，且因天生財運好，不但事業發達，也能帶旺老婆的工作運，婚後不必為錢煩惱。

▍第三名：屬牛的男人

屬牛的男人個性純厚樸實，較不懂浪漫，但絕對最疼另一半，因此嫁給他們後，老婆的生活會輕鬆許多，家中大小事他們都會張羅，就算要幫忙，也捨不得讓老婆太累，最重要的是他們永遠站在老婆這邊，就算與公婆產生誤會，也會替另一半說話，讓老婆不用面對棘手的事物。

▍第二名：屬猴的男人

屬猴的男人聰敏機靈，年輕時比較貪玩，但只要擁有另一半，就會對老婆百般疼愛、忠貞不渝，且還會照顧到老婆娘家，嫁給他們後，不只夫妻倆運勢從此順遂，就連娘家或兄弟姐妹都能得到照顧，而夫妻生活也平順穩當，不管懷孕生子、買房置產等都能如願以償，從此一帆風順。

▍第一名：屬狗的男人

屬狗的人是天生暖男代表，就算跟愛人吵架，也很快就主動低頭和好，而婚後他們非常顧家，什麼事都以老婆、小孩為第一優先，且他們天生財運好、命也好，婚後很快事業就能發達興旺，更能讓這份財氣連帶影響老婆，使老婆事業大好，所以嫁給他們後，人生可不必再為錢煩惱。