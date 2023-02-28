印度近日驚傳一起恐怖分屍案，海德拉巴市（Hyderabad）一名大學生因為擔心女友被人搶走，竟相約情敵談判。兩人在吵了一架後，他將情敵勒死、斬首分屍，更挖出對方的心臟、割去性器官和手指。目前這名男子將面臨謀殺罪指控。

綜合《印度斯坦時報》（Hindustan Times）、《印度人報》（The Hindu）及《寰宇一家》（WION）報導，22歲男子克里希納（Hari Hara Krishna）曾與死者納文（Nenavath Naveen）就讀同一所專科，兩人畢業後進入不同大學。納文與女友分手後，該女子轉投入克里希納的懷抱，但仍與前男友保持聯絡，被克里希納發現，便開始策畫將對方殺害。2月17號這天，克里希納約納文出來見面，幾杯黃湯下肚後，兩人吵了一架，克里希納遂將對方勒死，並拿出預藏的兇刀將對方斬首，並挖出他的心臟，切下性器官和手指，分別丟棄在不同地點。

數日後，死者的父親因遲遲無法聯絡上兒子，於是向警方報警。警察追蹤死者手機最後發送訊號的位置，懷疑克里希納涉有重嫌，便循線將他逮捕，而他也坦承犯案。另據部分媒體報導，克里希納將死者支解後，甚至拍下分屍照傳給女友，不過這個部分由於缺乏相關證據，已遭到警方駁斥。

目前克里希納被警方依謀殺及湮滅證據罪予以起訴，後續將交由司法機關進行調查審理。