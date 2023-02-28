前總統陳水扁日前參加台中公義行動教會舉辦的228追思禮拜，致詞時希望受難者戶口名簿上被註記的叛亂能夠註銷。不過內政部事後澄清，相關不名譽文字早已刪除，現行戶口名簿、戶籍謄本等，均無相關文字。

台中公義行動教會26日在台中公園舉辦舉辦228追思禮拜，台中市長盧秀燕已連續5年參加，包括陳水扁、立法院副院長蔡其昌等人均到場。盧說，每年都會透過紀念活動讓受害者安息，希望家屬從悲痛中走出，當權者也要持續警惕勿複製悲劇，一起愛這片土地。

陳水扁致詞時則指出，儘管他擔任總統期間已做了很多，但仍永遠不夠，並提到受害者家屬代表、高雄228關懷協會理事長王文宏提出訴求，認為許多受難者已被平反，戶口名簿等資料上不應再有相關紀錄，向盧秀燕喊話中央沒做、台中可以先做；盧當場回應會先進行了解。

不過內政部於27日澄清，為落實轉型正義，已於民國96年起請各縣市政府督促戶政事務所全面清查戶籍資料，若戶籍原始簿冊資料查有「叛亂」、「匪諜」、「槍決」等不名譽文字，依職權以雙直線刪除，因此不論是戶口名簿或戶籍謄本，均已無登載相關內容。