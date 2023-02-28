長灘島旅遊全被航空公司毀了，一名女網友控訴，規劃好趁228連假一家人去長灘島度假4天，去年10月訂了廉航AirAsia亞洲航空的機票，起初去年10月22日曾收到取消通知，但25日又收到確認航班信件，預訂狀態也顯示「機位確定」，沒想到今年2月24日人到機場發現根本沒這航班，長灘島4天3夜行程全泡湯。

原PO在「爆料公社」發文，去年10月得知亞航開了台北飛卡利博的航班，決定與家人在今年228連假到長灘島旅行，因此去年10月就訂了今年2月24日下午6點55分台北到長灘島卡利博，Z2-25航班5個座位，但預訂機票後去年10月22日收到取消的信件，於是聯絡客服退款，但隔2天、10月25日她又收到確認航班的信件，預訂狀態從canceled（取消）變成confirmed（確定），且錢也沒有退，她認為預訂成功，所以沒再問退款，並在今年春節後陸續訂飯店、交通、申請簽證等。

原PO表示，2月24日一家人下午4點到機場卻找不到他們的航班，詢問服務台也查不到此航線，令她錯愕，心想手機的預訂狀態是confirmed（確定），怎麼可能會發生這種離奇的事，但隨著登機時間越來越近都沒消息，才相信長灘島行真的泡湯。

原PO表示，聯絡亞航客服辦退費時，客服第一反應是「妳不是申請退費了」，一副還有什麼問題的態度，讓原PO火大，「雖然大家都說買廉航要有心理準備，可能會被單方面取消，消費者只能被迫接受，且退款是退到亞航會員的信用帳戶」，而原PO提出要退款到她的信用卡也被否決，怒喊「現在應該在沙灘上曬太陽的我，還得一肚子火處理這些鳥事。」

看到原PO的遭遇，不少網友們感同身受「亞航一慣的手法！不意外」、「亞航真的爛 兩萬機票退了兩年沒消沒息」、「亞航已經慣犯啦」，但也有人說這是買便宜廉航的風險，「要搭廉航就要有到機場被放鳥的覺悟」、「以前買廉航我一般不敢買超過2個月的訂單」。