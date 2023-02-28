大陸觀察者網2月28日引述路透美東時間2月27日報導，美國白宮當天已要求政府機構於30天內確保在其聯邦設備和系統上禁用TikTok這一款社交媒體應用程式。

據悉，路透在白宮行政管理與預算局（OMB）局長莎蘭達·楊（Shalanda Young）發給各機構的指導備忘錄中看到，其中聲稱，「為保證美國數據安全」，所有聯邦機構必須從手機和系統中刪除TikTok，並禁止網際網路流量連接該應用程式。

事實上，這項禁令是美國國會於去年底頒布。而在此前，美國國內半數以上的州，以及加拿大和歐盟等地也都採取了類似行動和措施。

報導稱，這一禁令雖然只會影響TikTok在美國的一小部分使用者，但卻徹底煽動起了在美國國內禁止這款視頻應用程式的呼聲。對此，字節跳動旗下TikTok方面表示，美方所謂的「國家安全擔憂」是由錯誤資訊引發的，並否認該應用程式存在「監視美國人」的行為。

對於路透報導的這分白宮備忘錄，TikTok方面沒有立即置評，並稱這一行動不會影響在私人或企業設備上使用TikTok的1億多美國人。

去年12月，美國國會曾投票表決，禁止聯邦雇員在政府擁有的設備上使用TikTok，並給拜登政府60天的時間發布機構指令。此次投票，被認為是美國國會議員以「國家安全擔憂」為由打壓中國企業的最新行動。

而在投票前，包括美國白宮、國防部、國土安全部和國務院在內的許多政府機構，都已經禁止政府設備使用TikTok。

對此，美國聯邦首席資訊安全官克里斯·德魯沙（Chris DeRusha）聲稱：「這項指導方針是政府持續承諾保護我們的數位基礎設施和保護美國人民安全及隱私的一部分。」

據報導，當地時間2月28日，美國國會眾議院外交事務委員會還將對一項法案進行投票，該法案將賦予美國總統拜登在所有美國設備上禁用TikTok的權力。

對此，美國的大型非營利組織「美國公民自由聯盟」（ACLU）已表示，該組織反對美國國會對TikTok的禁令。

觀察者網報導，早在川普政府時期，美國就對TikTok和微信等應用程式大肆打壓。2020年9月18日，美國商務部曾宣布禁止在美國境內下載中國應用程式軟體TikTok和微信，並宣稱此舉是為回應時任總統川普所簽署的行政令和「維護美國國家安全」做出。

到了拜登政府時期，打壓行動也未減少。去年12月，美國總統拜登簽署了一項政府撥款法案，其中包括禁止美國聯邦政府人員在政府下發的設備上使用或下載TikTok。

而在去年11月，美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯多夫·雷（Christopher Wray）曾聲稱，TikTok在美國的營運引發了「國家安全擔憂」。

針對克里斯多夫·雷的這番言論，中國外交部發言人毛寧曾表示，散布虛假資訊，並以此為藉口打壓中方有關企業，已經成為美方的慣常做法。中方對此堅決反對，希望美方採取更加負責任的方式，切實尊重和遵守公平、開放和非歧視的國際規則。