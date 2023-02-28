28歲香港名媛蔡天鳳遭分屍烹屍案昨(27日)首度開庭，前夫一家4人昨現身法庭時表現平靜，曾擔任警長、被警方推測是主嫌的前公公還四處張望，似乎不關自己的事，前夫及前夫哥哥時而低頭、時而抬頭回答法官問題，只有蔡天鳳前婆婆全程低著頭，不敢抬頭看法官，似乎也避免跟其他人眼神接觸。

據知，蔡天鳳命案爆發後，警方第一時間便逮捕65歲蔡天鳳前公公鄺男、63歲前婆婆李女、和31歲的前夫哥哥鄺男，而蔡天鳳28歲前夫鄺男則是25日試圖離開香港時被警方當場逮捕，不久後，前公公的47歲伍姓情婦因涉嫌租屋窩藏嫌犯，也遭警方拘捕。

昨前夫一家4人由警車押送至香港九龍城裁判法院，根據港媒報導，前婆婆當庭申請保釋，但隨即被法官駁回，前公公在書記官宣讀犯罪詳情時，清晰的回應：「明白」，表現相當平靜自然，前夫與前夫哥哥也態度輕鬆，對照其惡劣犯案過程說態度冷血到相當驚人。

據知，死者前公公、前夫、前夫哥哥因謀殺蔡天鳳罪名被捕，前婆婆則是在過程中因意圖訪害司法公正、銷毀刑事調查謀殺資料遭逮，而昨開庭除了處理了蔡天鳳命案，也順道處理了蔡天鳳前夫8年前涉及的區域法院盜竊案，前夫遭控7項盜竊罪卻在同年8月失聯，竊案將在今(28日)在區院處理，至於蔡天鳳命案，法官宣布將於5月8日下午再訊，4人均不准交保，而警方先前就對媒體披露，4位嫌犯都非常不配合辦案，態度惡劣，導致調查過程十分困難。