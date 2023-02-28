據美國之音報導，加拿大當地時間周一（2月27日）宣佈禁止在所有政府頒發的移動設備上使用TikTok，總理杜魯多（Justin Trudeau）說，這可能第一步，今後可能還會採取更多的行動。這反映了西方官員對這款中國大陸公司擁有的視頻分享APP越來越大的擔憂。

杜魯多說：「我猜想，在政府採取這項重大步驟，告訴所有聯邦僱員不能再在其工作電話上使用TikTok之際，包括公司和民間個人在內的很多加拿大人將反思他們自身數據的安全，也許會做出選擇。」

歐洲聯盟的行政分部上星期表示，作為網路安全措施的一部分，暫時禁止在其僱員使用的手機上使用TikTok。在歐盟採取行動之前，美國也採取了類似措施。超過半數的美國州政府和美國國會在官方設備中禁止TikTok。

上周，加拿大聯邦隱私監督機構和不列顛哥倫比亞、阿爾伯塔和魁北克三省的隱私監督機構宣佈調查TikTok是否遵守加拿大的隱私法。

TikTok是中國大陸視頻分享APP「抖音」的海外版，深得年輕人喜歡。但是由於這款APP是由中國大陸公司擁有，目前在歐美受到了越來越嚴厲的審視。人們擔心北京可能會利用它來收集西方用戶的數據，或者推動親北京的敘事和虛假信息。TikTok的所有者是中國大陸公司字節跳動（ByteDance）。該公司2020年把總部遷往新加坡。

目前，中國大陸和西方正在陷入科技拉鋸戰，爭議焦點包括間諜氣球和計算機晶片。

加拿大財政部庫務委員會主席莫娜．福蒂爾（Mona Fortier）說，聯邦政府還禁止今後把TikTok下載到官方設備上。福蒂爾在一項聲明中說，加拿大首席信息官判定，TikTok「對隱私和安全帶來的風險程度是不可接受的」。

TikTok將在周二被移除出加拿大政府發放的電話。福蒂爾說：「在移動設備上，TikTok的數據收集方式提供了有關電話內容相當多的准入。」她說：「雖然使用這款APP的風險是明確的，但是我們此刻沒有政府信息受損害的證據。」

最近的媒體報導還就中國大陸可能干涉加拿大最近的選舉一事提出了關切。反對黨因此呼籲對外國干涉選舉的指稱展開公開調查。

TikTok的一位發言人在一份電郵聲明中說，「令人好奇的是，加拿大政府採取措施，在政府頒發的設備上封阻TikTok，卻沒有提出任何具體的安全關切或就這些問題與我們聯繫，只是在歐盟和美國推出類似禁令後這樣做，」

該聲明說，該公司一直願意討論加拿大人的隱私和安全。「以這種方式單獨挑出TikTok，對實現那項共同目標來說毫無作用，」這份電郵聲明說。「它所作的一切只是阻止官員在一個受到幾百萬加拿大人喜愛的平台上與公眾聯繫。」