立凱-KY董事長張聖時表示：「非常期待藉由支持ICL Group，替鋰電池產業帶來更多創新及壯大其可持續性，以協助客戶落實電池材料在美國製造，爭取在儲能、電動車領域占有先機，進一步支持客戶落實ESG，應對氣候變化作出貢獻。」

特用化學公司ICL Group 2022年營業額超過100億美元。ICL Group 2022年10月於白宮與美國總統拜登(Joe Biden)討論美國電池產業發展，並建言指出，雖然鋰電池需求繼續爆發性成長，但目前尚未有大型LFP材料製造商，美國亟需一個完整且安全的供應鏈。

ICL Group日前獲得美國政府1.97億美元補助，計畫在美國聖路易斯建造當地首座磷酸鐵鋰(LFP)鋰電池正極材料製造廠，預計2024年投入營運。身為大陸以外少數擁有完整磷酸鐵鋰鋰電池正極材料製造技術與專利之一的立凱-KY，將技術授權並支援建設，協助ICL Group於美國建立一個強大、彈性的優質材料供應鏈。

此次的合作，彰顯出台灣、美國除了在半導體產業的合作外，觸角也開始延伸到鋰電池產業，在電池供應鏈發展開啟嶄新一頁，成為台美合作新典範。雙方的合作將替產業帶來革命性的改變，繼續推動先進創新。