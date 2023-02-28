新竹科學園區力行四路一帶有大量白色氣體逸散情形，消防局立即出動人車前往並同步通報北區環境事故專技小組派員，到場確認現場為廠商於輸送液態氮過程中疑似有洩漏情形，液態氮低溫造成水氣凝結而產生大量白色煙霧狀，並確認現場無火災、毒化災的危險，請民眾放心。

消防局表示，今天稍早已與專技小組進行環境檢測，未發現有其他危險物質，但因今天的環境無風勢，凝結的煙霧逸散緩慢，且液態氮溫度為-196°C，為防止路過民眾凍傷及窒息危害，消防局已請廠商停止輸送，同步封鎖周邊道路，並利用排煙車、排煙機等器材協助通風排煙，現場持續逸散排除中，民眾無需驚慌。

消防局第一時間也通知科管局，科管局立即派員到場了解，據廠商表示，現場為氮氣供應系統之蒸發器凝結水氣造成霜狀物沿地面飄出，因今天無風而造成蓄積情形明顯。

事故排除後，消防局亦將會同科管局及廠商進行調查，以釐清事故真相。

消防局指出，液態氮為無色、無臭、無腐蝕性、溫度極低僅-196°C，人體若在無保護措施之情況接觸皮膚會有凍傷之危險，另如果大量洩漏，亦有引起缺氧窒息之風險。