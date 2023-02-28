教育部國教署依「中小學國際教育2.0政策」，由各教育主管機關指派任務學校擔任國際教育資源中心（IERC），協助開拓及媒合中小學國際交流機會、研發國際交流策略聯盟計畫、經營國際交流櫥窗、辦理國際交流社群培訓等，並為因疫情中斷3年的國際教育旅行做重啟準備。

以新北市國際教育資源中心為例，去年12月間由韓國仁川市東亞國際教育院院長劉忠烈率事務局長金鐵煥、組長盧潤珸等人來台參訪新北市IERC任務學校中和高中。

雙方進行教育座談交流，同時邀請新北市三民高中校長彭盛佐、北大高中校長施雅慧、積穗國中校長張國振、溪崑國中校長徐淑敏參與台韓國際教育交流座談會，共同研討促進台韓學生交流，座談會後並邀請院長劉忠烈於美術課程入班與學生互動。

另外，台北市國際教育資源中心去年12月由交通部觀光局邀請日本JTB旅行社來台並至台北市國際教育資源中心大安高工進行校園參訪。大安高工校長楊益強表示，藉由台日雙方座談會，促進國際交流，一起為2023年台日教育旅行做準備。

台灣國際教育旅行聯盟2.0總會長林香吟表示，各縣市IERC於111年度已於台中、苗栗、台南、台東等各縣市辦理過先導參訪行程，為國內中小學預備接待外國師生來訪暖身，並研擬國際教育接待家庭手冊，執行輔導工作坊，邀請具優良課程設計的學校現身說法，讓學校能相互交流學習。

教育部國教署表示，藉由各縣市國際教育資源中心任務學校，將大力促進我國中小學的國際教育交流活動，一方面結合中央教育資源，另一方面進行地方資源統整，協助各地學校發展特色，強化我國國際教育交流的競爭力。