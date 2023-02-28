「遍路」是指一千多年前弘法大師修行時，行經四國四縣共88座寺院。如今不分國籍、無關信仰都能來朝聖。無論是步行朝聖或搭乘交通工具，據說完成全長1,200公里的旅程，即可消除世俗煩惱，可謂是趟「心靈之旅」，也是近年四國旅遊新目的之一。

遍路八十八所寺院遍及四國四縣，其中高知縣內共有16座，遍佈在縣內各處。欣賞沿途美景、寺廟誠心祈求、靜心思索人生，都是朝聖旅途中能體會到的事。本篇介紹高知縣內四處可搭配觀光行程安排的遍路寺廟，讓想體驗遍路魅力的旅人們也能輕鬆上手。

「最御崎寺」是高知最初的遍路寺廟。 圖：高知縣國際觀光課／提供

玩賞室戶世界地質公園 空海的起始之地「最御崎寺」

位在高知縣東部室戶岬的「最御崎寺」，是遍路寺廟第24號寺院，也是高知最初的遍路寺廟。西元807年由弘法大師所創建，供奉由弘法大師親手雕刻的佛像本尊「虛空藏菩薩」。室戶的「空海七不思議」其中兩個，敲打便能發出鐘響的「鐘石」及「不能吃的地瓜」就位在最御崎寺境內。

鄰近最御崎寺附近，有座被指定為國家指定文化財的天然海蝕洞「御廚人窟」，據傳是弘法大師在室戶岬修行時作為修行時生活起居的洞窟，朝外可見清晰的天空及海洋分界，據說弘法大師因深受此景色感悟而名法號「空海」。洞窟中所聽到的海浪聲也入選為「日本の音風景100選」之一。緊鄰御廚人窟的神明窟，是弘法大師修行、開悟之地，被視為當地能量景點，如今仍感受神聖莊嚴的氛圍。

「室戶岬」被為聯合國教科文組織(UNESCO) 認定的世界地質公園。 圖：高知縣國際觀光課／提供

最御崎寺所在的「室戶岬」，位於室戶半島末端，尖端朝太平洋突出，是在火山活動、長年風力及海水沖刷交互作用下形成的獨特地形景觀，是被為聯合國教科文組織(UNESCO) 認定的世界地質公園，值得一併造訪。 最

御崎寺

‧ 地址：高知県室戸市室戸岬町4058-1

‧ 交通方式：土佐黑潮鐵道後免～奈半利線「奈半利站」下車，轉乘高知東部交通巴士GeoPark線至「SKYLINE 上り口」下車徒步約25分。

岩本寺本堂內的「天井畫」是最具特色的裝置。 圖：高知縣國際觀光課／提供

搭乘人氣觀光列車也能到 融入藝術元素的寺廟「岩本寺」

岩本寺是遍路寺廟第37號寺院，也是唯一供奉五尊本尊的寺廟，擁有千百年歷史，自古便是當地的信仰中心。岩本寺最具特色的便是裝置於本堂內的「天井畫」。網羅日本畫、西洋畫等575件，走進本堂抬頭可見種類多元彩色繽紛的天井畫，很是壯觀。2020年再導入普普藝術POPART，邀請日本當代藝術家SHETA氏在寺廟境內創作，從階梯、外牆、地面、到客房進行創作，整座寺廟頓時變得活潑多彩，顛覆世人對古寺的印象。

岩本寺本供遍路修行者住宿的「宿坊」。 圖：高知縣國際觀光課 ／提供

岩本寺有提供旅人住宿的「宿坊」，另附設三溫暖、營火烤肉、週末限定全素咖啡廳，以及期間限定四萬十水中禪、護摩、寫經、瑜珈、和菓子製作等特別的修行體驗。能在千年古寺住一晚，體驗獨特修行，是相當難得的經驗。

高人氣的觀光列車「志國土佐 時代黎明物語」。 圖：高知縣國際觀光課／提供

2020年新上路擁有高人氣的觀光列車「志國土佐 時代黎明物語」，行駛於JR土讚線高知站至窪川站，從車廂設計、行駛路線、車內餐食、與在地居民結合至沿線觀光，每個環節都相當精彩可期。抵達在終點的窪川站，徒步10分即可抵達第37番寺院「岩本寺」，是能乘坐觀光列車就能抵達遍路寺廟。

岩本寺

‧ 地址：高知県高岡郡四万十町茂串町3-13

‧ 交通方式：JR窪川站徒步約10分

金剛福寺擁有美麗的日式庭園。 圖：高知縣國際觀光課／提供

賞絕景泡溫泉 位在四國最南端足摺岬的「金剛福寺」

位在四國最南端的「足摺岬」擁有270度的全景視野，是能體感「地球是圓的」絕佳景點。不僅擁有絕佳景色，也是高知縣內擁有優良泉質的溫泉鄉。

而位在足摺岬旁的「金剛福寺」為第38號寺院，其建寺由來也相當耐人尋味。據說弘法大師從中國回日本之前，向東投擲的「五鈷杵（金剛杵）」朝足摺岬方向飛去，也是金剛福寺寺名的由來之一。境內擁有12萬平方公尺的大道場、美麗的日式庭園、高20公尺的多寶塔等，還有據說撫摸頭部就能帶來好運的「大師龜」石像。

「足摺岬」擁有270度的全景視野。 圖：高知縣國際觀光課／提供

同位於四國最南端的「足摺溫泉鄉」，相傳是弘法大師創建金剛福寺時，將谷川湧流出來的溫泉，作為舒緩疲勞、治癒療傷使用。距離金剛福寺走路6分，有座為了紀念「足摺溫泉鄉」誕生10周年所建造的「萬次郎足湯」，透過眼前一大片的落地玻璃，能眺望「白山洞門」的壯闊景色。

足摺岬的老舖旅館在全新整修後，改名為「TheMana Village」。擴建豪華房型、改造海景餐廳、階段性導入「自然體驗設施」，期望打造成長住型度假村。豪華房型「TheMana Room」，擁有大坪數80m²房間，附廚房和海景露天風呂，可在房內泡澡，仰望絕美星空。長途跋涉來到足摺岬，可於足摺溫泉鄉住一晚休息。

金剛福寺

‧ 地址：高知県土佐清水市足摺岬214-1

‧ 交通方式：從巴士「足摺岬站」下車，徒步約1分

竹林寺自古為學僧雲集的「南海第一道場」。 圖：高知縣國際觀光課／提供

《爛漫》場景牧野植物園 順遊五台山上高知賞楓名所「竹林寺」

位在高知市五台山上第31號寺院「竹林寺」，千年以前即為學僧雲集的「南海第一道場」，亦為供奉學問之神的「土佐文化中心」。竹林寺擁有高知縣唯一的紅色五重塔，境內滿佈楓樹，每逢秋季全境被火紅楓葉包圍，是高知人氣賞楓景點，夏季的青楓美景，也相當有人氣。寺內由「夢窗國師」建造的庭園，是「土佐三名園」之一，亦為「國家指定名勝」值得一探究竟。

紀念「日本植物學之父―牧野富太郎博士」而建造的「牧野植物園」。 圖：高知縣國際觀光課／提供

而鄰近竹林寺東側的「牧野植物園」是紀念「日本植物學之父-牧野富太郎博士」而建造的庭園。牧野富太郎博士一生收集植物標本40萬件，親手描繪植物圖約1,700多件，更為1,500種以上的新物種命名，為日本植物學奠定雄厚基礎，是台灣原生種「桂竹」的發現者及台灣夏天消暑聖品「愛玉」的原料「愛玉子」最初學名的命名者，也是即將於4月播出的NHK連續電視小說（晨間劇）《爛漫》的主角人物原型。

牧野植物園內植栽著與牧野博士有淵源的植物，當中也包含台灣的「桂竹」，6公頃大的占地，規劃眾多展示區供人探索。園區內「牧野富太郎紀念館」，是設計台灣台東「卑南文化公園遊客服務中心」的日本知名建築師「內藤廣」親手設計，值得到訪。到竹林寺參拜後，推薦到牧野植物園參觀。

竹林寺

‧ 地址：高知県高知市五台山3577

‧ 交通方式：MY遊巴士竹林寺前站下車即抵達

相關高知縣訊息，可搜尋官方網站 VISIT KOCHI JAPAN（

）查詢。

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