今年是雙春閏月年，依照傳統習俗，出嫁的女兒要買豬腳為父母添壽。豊寓島嶼風水顧問高宏寓指出，「雙春閏月指的是農曆2月，也就是今年國曆3／22～4／19，傳統習俗上，是出嫁女兒為父母添福壽的好日子。」而雙閏月中有11天是最佳時機。

高宏寓表示，閏月是多出來的月份，俗話說「三年一閏，好歹照輪」，風水輪流轉之意，相傳逢閏年減壽，遇上閏月則要添壽，已婚的女兒要在閏年買豬腳為父母添壽。

高宏寓列出3個適合回娘家的時間：1、閏月前（也就是現在）。2、閏月期間（國曆3／22～4／19）。3、父母親生日前夕。

而國歷3／22～4／19期間有11個日子較適合：3／26（日）、3／27（一）、3／30（四）、4／1（六）、4／2（日）、4／5（三）、4／8（六）、4／9（日）、4／12（三）、4／14（五）、4／17（一）。

高宏寓表示，傳統上認為吃豬腳可踢走「霉運」；麵線又稱長壽麵，因綿長故有福壽綿長、添福添壽之意。而吃豬腳麵線也有些禁忌需要注意，麵線不可從中咬斷，若長輩健在則準備「一前腿一後腿」或是「兩前腿」；若長輩早逝則準備一前腿。

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