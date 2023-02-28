據美國之音引述《金融時報》報導，專注於來自北京威脅的美國國會眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會計畫當地時間週二（2月28日）召開聽證會時，審視私募股權（Private Equity）、風險投資（Venture Capital）和華爾街公司投資中國大陸的作用。

報導稱，該特設委員會主席、共和黨眾議員麥克．加拉格爾（Mike Gallagher）表示，聽證會將和知名的首席執行官及行業代表進行對話，以瞭解這些公司是如何投資中國大陸及在中國大陸運作的。他說，他有興趣瞭解的一點是，像迪士尼公司（Disney）或美國職業籃球協會（NBA）這些在中國大陸有利益的主要公司，它們是如何駕馭複雜局面的。

報導稱，加拉格爾眾議員表示，由13位共和黨和11位民主黨議員組成的24人特設委員會，將與斥巨資投資可能與中國大陸軍方有聯繫的中國大陸技術公司的私募股權和風險投資公司對話，並與華爾街公司交談，以更好地瞭解「去除風險」或「有選擇性地經濟脫鈎的複雜性」。

加拉格爾表示，特設委員會可能針對這些行業的公司舉行聽證會，但是還沒有決定。

報導稱，加拉格爾議員發表這些評論正值白宮籌措創立一個外向投資審查機制。他說，委員會可能允許一些高管先私下作證。不過他強調，委員會的目的是幫助美國公眾理解中共構成的威脅。一些專家希望這個機制可以激發對美國公司投資與國防有關聯公司的更嚴密的審視。

加拉格爾議員說，特設委員會並不是一個只管扔炸彈、「這下抓住你了」的委員會，而是真誠希望聽取那些公司的觀點。它們做出了過去40年所有人投下的賭注，就是「讓我們謀求在中國做生意，讓中國與全球經濟融合，然後好的事情將會發生」。

加拉格爾議員表示，這一賭注為許多投資者和商家帶來了豐厚的回報，但是卻沒有為美國或中國大陸人民帶來地緣政治或政治回報。他表示，美國人逐步意識到中共對美國主權構成的威脅。

報導稱，該委員會最近致函香港美國商會主席趙富年（Geoffrey Siebengartner），對他出現在親北京港府的宣傳視頻中表達「深切關注」。該宣傳稱香港具有「健全的法律體系」。

該委員會在信中問及香港美國商會在香港採取了哪些支持民主活動人士的行動，是否採取任何行動幫助落實中國大陸在香港強推的《國家安全法》。

加拉格爾議員寫道，美國政府認定國安法的通過侵蝕了中國大陸在1984年中英聯合聲明中承諾的權利和自由，並強調了最近對47名民主倡導者的審判。

香港47位民主派人士僅因參與2020年民主派立法會初選就被港府控告國安法下的「串謀顛覆國家政權罪」，這個月接受庭審。香港警方國安處2021年1月6日動員超過一千名警力進行大搜捕，拘捕53名民主派人士，指控他們策畫及參與2020年「立法會35＋初選」，涉嫌違反《港區國安法》，其中47人當年2月28日被警方正式控告「串謀顛覆國家政權罪」，是《港區國安法》實施超過兩年半以來最大規模的一次檢控。

案件前年3月1日在西九龍裁判法院首次開庭，至今超過30名被告不獲保釋，還押接近兩年，外界批評有如未審先囚。

加拉格爾議員還表示，他擔心美國一些公司被中國大陸最近的「魅力攻勢」所矇騙。他說，中共副總理劉鶴不久前在達沃斯論壇上說，在疫情封城後，「中國回來了」。這些公司想在中國大陸賺錢，所以劉鶴說「歡迎經商」、「不會入侵台灣」後，他們急於相信他的話。加拉格爾議員強調，這是非常天真的。

加拉格爾還說，在最近一次訪問台灣期間，有官員告訴他，他們將歡迎該委員會到台灣實地調查。他說，他希望瞭解任何軍事入侵的動態因素，以及在戰爭中向台灣提供物資將有多困難。「我願意接受國防部長的提議，跟他一起到不同的軍事基地，看看他們是如何備戰的。」

他表示，委員會成員近距離看問題將會非常有用，也不會產生更高調人物可能訪問給台灣人帶來的難題。但加拉格爾議員不願提供委員會台灣之行的日期，但是強調「時間是極重要的」。

該委員會周二將舉行首次聽證會，證人包括川普總統的副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）、前國家安全顧問麥克馬斯特（H.R. McMaster）、美國製造業聯盟主席斯科特．保羅（Scott Paul）和中國大陸人權活動人士童屹（Tong Yi）。博明在推動華盛頓政界改變對中共看法、對中共採取更強硬立場上發揮了巨大作用。

加拉格爾表示，多數美國人意識到中國大陸是一個經濟威脅，但是對中國大陸的軍事及間諜威脅則沒有意識到嚴重性。

他說，美國人對中國大陸國家安全部的認識與冷戰時期的蘇聯克格勃（蘇聯國家安全委員會）不同。但是，美國人在逐步認識到中共對美國主權構成的威脅。