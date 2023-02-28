國防部近日公告修正《動員法》，遭質疑恐動員學生上戰場，引起各界關注，網友更高度熱議，部分平台留言更達600多則，有人怒轟「別人的孩子死不完」。

據TVBS報導，該草案除了管制媒體相關疑慮外，另有「教育動員準備方案」內容，且傳出教育部近日召集地方教育主管機關討論，要求將16歲以上學生不分男女編列參與動員計畫及名冊，又遭質疑將動員學生上戰場。

國防部28日則再緊急回應，由於非常時期緊急動員作業之成效，攸關國家存續，世界各國均強調平時要能周全整備，戰時方能有備無患。現行全動法第13條即規定，各動員準備機關應對可動員之人力、物力、設施等，進行調查、統計及規劃，並得實施演習驗證，目的也是為確保戰時依計畫動員、發揮國力，有效抵禦外敵入侵。全動法既屬進入緊急命令狀態的非常時期法制，則相關依法規定的必要管制措施，自僅適用於實施動員時期，「絕不會影響或損及人民平時之自由與權益」。

但網友討論仍不斷累積，其中在雅虎相關新聞下方留言達600則以上。有人怒轟「台灣的亂源就是民進黨」、「真的爆發戰爭的話，請民進黨員先上戰場」、「別人的孩子死不完」、「綠營一堆閃兵的，卻要學生去砲灰」、「美國最想見到的事情就要發生了，烏克蘭玩完換台灣」。

另外，有網友則直言「讓民進黨下台就沒有這些問題了」、「怎麼不去動員一堆沒當過兵的綠營特權」、「該下架民進黨了」，並狠酸「應該動員民進黨人士的兒子和家人才對」、「綠色執政，打仗保證」。