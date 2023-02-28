中華職棒啦啦隊女神林襄，憑藉甜美臉蛋及傲人身材，在加入啦啦隊備受關注，社群媒體追蹤人數更是在近日突破150萬大關，人氣漸增的她工作量也相對增加，於是與她搭檔主持網路節目的沈玉琳決定帶林襄整復診所「整骨」，過程中林襄甚至當眾被解開內衣，讓許多網友直呼影片成功掌握流量密碼。

林襄與沈玉琳搭檔主持的網路節目《威廉沈歡樂送》，日前到復健診所請整復師Morgan替林襄整骨，在整骨過程中林襄躺在整復床上配合Morgan變換各種姿勢，不過她火辣的身材意外成吸睛的焦點，不管林襄做任何動作都猶如拍攝寫真集般撩人，而她也因整骨的不適時常發出「啊啊啊」的叫聲，事後林襄表示整骨完後「馬上就覺得身體疏通了！」，但一旁沈玉琳直呼「這集怎麼這麼荒謬！」

接著，Morgan要替林襄拔罐時，在經林襄同意後先是掀起她背後的衣服，再解開她的內衣，沈玉琳見狀後立刻打Morgan的頭，笑說：「可以這樣，我拜你為師！師傅！」隨後，Morgan也有一點害怕地說道「我會不會被廣大的襄粉殺掉！」而影片的最後沈玉琳開玩笑地說「他根本不是整復老師，他是隔壁賣肉圓的，妳會不會傻眼？」林襄聽到後瞪大雙眼直說：「會！我的身體被亂搞一通！」引發全場大笑。

影片曝光後，許多網友紛紛留言「看Morgan老師幫林襄整復覺得好療癒」、「我要轉行當整復師了」、「好開放又誘人」、「林襄就是漂亮！笑起來眼睛也在微笑，身材纖瘦，聲音迷人」、「林襄真的配合的很高又有效果，不會隨便哭」、「玉琳哥掌握了流量密碼」。