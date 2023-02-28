桃園市消防局打造全台第一輛後勤照護車，讓消防員在火警現場有更妥善的休息空間與後勤照護。(桃市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市消防局打造全台第一輛後勤照護車，讓消防員在火警現場有更妥善的休息空間與後勤照護。(桃市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市消防局打造全台第一輛後勤照護車，讓消防員在火警現場有更妥善的休息空間與後勤照護。(桃市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

消防員出勤救火耗時又費力，桃園市中壢慈惠堂去年舉辦瑤池金母娘娘70周年慶典，捐贈桃園市消防局一輛價值400萬元的後勤照護車，第二大隊在27日出勤楊梅工廠火警，這輛堪稱「消防員的露營車」的後勤照護車首度出勤，設備包含廁所、外部洗手台、多功能遮陽帳、照明設備及文書處理等後勤裝備一應俱全，讓救災現場的消防員擁有更完善的休息空間。

桃園市消防局災害搶救科長歐忠威說，消防員在火災現場搶救，若火勢較大，動輒出勤上百人甚至得花上好多天才能將火勢撲滅，在第一線同仁若累了，以往作法都是在前進指揮所搭帳棚，消防員通常席地而坐或隨便找個地方休息，因看到國外早有出勤照護車輛，礙於國內消防車廠商沒有相關經驗，特別將構想與露營車輛廠商討論，進而合作設計打造，成為全台第一輛專門提供消防員後勤照護、待命休息的車輛，搭載桌椅、帳篷、廁所、蓮蓬頭可做簡易盥洗等設計，現場並提供能量飲、毛巾等備品。

歐忠威表示，這輛後勤照護車配置在華勛分隊旁的車輛保養場，在2月1日正式上線後，也在27日的楊梅幼獅工廠火警首度出勤，原則上長時間救災才會有相關需求，往後桃園市若有2級以上火警就會出動該車輛。他也說，保養廠人員隨後勤照護車輛出勤，在完成現場布置後，隨即會在救災現場順道做消防車輛巡檢，能更即時掌握出勤消防車輛安全檢視。

第一線消防員得知有這輛後勤照護車，直呼是桃園消防的進步，還有人說以前都是坐地上，現在則是不敢坐在椅子上。歐忠威也說，現場消防員第一次看到後勤照護車輛出勤，有些人不敢坐下來休息，也有人不敢拿相關備品，之後若有出勤歡迎第一線同仁多加運用，也可以給予相關改進的建議。