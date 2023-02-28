YouTuber「一隻阿圓」日前飛往泰國旅行，豈料途中竟被當地人摟肩「吃豆腐」，還引發媒體關注，不過當時她也指出這段小插曲不影響她對泰國的喜愛，更讓粉絲們好好期待之後對於泰國行的遊玩分享。然而，她近日在YT頻道上分享的影片，竟出現被男子「伸手摸腋下」的舉動，引起網路議論。

一隻阿圓赴泰旅遊後，一連在個人YT頻道上更新兩則影片，和粉絲們分享旅遊細節以及心得，然而途中卻發生一些小插曲，只見畫面中，她將搭船遊玩，然而一位男性的工作人員在引導的過程中，卻伸手看似想「牽手」引導方向，讓阿圓感到不適，將手揮開後，無奈表示：「他們都很愛摸我欸！」並於影片中加註：「希望大家在搭船時可以注意一下，如果有任何不舒服都要提供(高)警覺。」

此外，在上船的過程中，一隻阿圓更被工作人員徒手抓握沒有衣料覆蓋的腋下，讓她不禁連連喊出：「Oh My God！WOW！」等驚呼。而網友看到後，也認為這段肢體接觸有些「被吃豆腐」的感覺，在影片下方留言：「這支影片搭小船要上船時被從後面攙扶腋下那邊感覺豆腐被吃有點大，那幾秒看了有點心驚一下。」而阿圓也回覆：「沒錯，那段我真的覺得很煩，但又不能講！」

一隻阿圓遊泰遭男子「吃豆腐」。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

事實上，一隻阿圓20日才在臉書上分享在泰國被一位當地男子摟肩緊靠「吃豆腐」的經驗，直言：「大家如果要出國，有個男生陪同還是安全很多！」也相當感謝朋友們對她的關心，希望不會因為此事而降低網友們出外旅遊的興致。