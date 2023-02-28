37歲英國社會學者阿爾戴（Jason Arday）即將成為劍橋大學史上最年經非裔教授，他的人生故事相當勵志，從小診斷出自閉症與發展遲緩，11歲才學會開口說話，18歲才會讀、會寫。

英國社會學者阿爾戴（Jason Arday）過去在TED演講。

綜合英國廣播公司（BBC）、《衛報》（The Guardian）報導，阿爾戴即將在3月6日成為英國劍橋大學的教育社會學教授，他也將成為劍橋大學史上最年輕的非裔教授。

其實阿爾戴的人生故事相當勵志，他出生於倫敦西南部克利普罕（Clapham），3歲被診斷出整體發展遲緩（Global Development Delay）及自閉症，他童年的大部分時間都在進行語言治療，直到11歲才學會說話，在此之前他使用手語與外界溝通，18歲才掌握讀寫能力。

儘管不會說話，阿爾戴從小就對世界充滿疑問，他好奇為什麼有些人無家可歸，為什麼會有戰爭，對於別人受到的苦難感同身受，渴望盡一份力。他記得小時候的夢想是踢足球及成為專業撞球選手，如果當不成，那他想拯救世界。

母親在阿爾戴成長過程中扮演關鍵角色，幫助他建立自信、培養日常技能，讓他接觸不同類型的音樂，建立對語言的概念。

在大學導師桑德里（Sandro Sandri）的支持下，阿爾戴於青年時期開始學習閱讀及書寫，他進入薩里大學（University of Surrey）攻讀體育教育及教育研究學位，並且進一步受訓成為體育老師。

由於成長於英國資源相對匱乏的地區以及擔任教職，他對於少數族裔學生在教育體系下面臨的不平等有第一手觀察。

22歲的阿爾戴萌生攻讀碩士學位的想法，當時桑德里鼓勵他「我認為你能做到」，阿爾戴說這是他人生中頭一次真的相信自己，也是從那刻開始，他下定決心走上學術道路。

不過進行研究並不容易，他白天在中學當體育老師，晚上被學術報告淹沒，「當我開始寫學術論文時，我完全不知道自己在幹嘛，我沒有指導教授，也沒有人教我怎麼寫，我交出的所有東西都被斷然拒絕。同儕審查的過程非常殘酷，甚至到有點好笑，但我把它視為學習的經驗，並且開始享受它。」

阿爾戴後續取得2個碩士學位及1個博士學位，並且先後在英國羅翰普頓大學（Roehampton University）、杜倫大學（Durham University）取得講師、副教授職位，2021年他成為蘇格蘭格拉斯哥大學（Glasgow University）教育社會學教授，是全英國最年輕的教授之一，如今他將進入劍橋大學授課。

目前劍橋大學一共有5名在職非裔教授，根據英國高等教育統計局（Higher Education Statistics Agency）2021年數據，全英國超過2.3萬名大學教授中，只有155位為非裔。

文章來源：Cambridge University's Jason Arday becomes youngest black professor
文章來源：Jason Arday to become youngest ever black professor at Cambridge
名校流浪博士淪落街頭睡帳篷 親曝冬天劈柴生火慘況
影》老母街頭賣花10年讓她念名校 牛津正妹身份起底網怒了：邪惡
霸榜32年 耶魯法學院怒退大學排行 震撼砲轟「嚴重缺陷」

#英國 #劍橋大學 #教授 #最年輕 #非裔