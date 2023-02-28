37歲英國社會學者阿爾戴（Jason Arday）即將成為劍橋大學史上最年經非裔教授，他的人生故事相當勵志，從小診斷出自閉症與發展遲緩，11歲才學會開口說話，18歲才會讀、會寫。

英國社會學者阿爾戴（Jason Arday）過去在TED演講。

綜合英國廣播公司（BBC）、《衛報》（The Guardian）報導，阿爾戴即將在3月6日成為英國劍橋大學的教育社會學教授，他也將成為劍橋大學史上最年輕的非裔教授。

其實阿爾戴的人生故事相當勵志，他出生於倫敦西南部克利普罕（Clapham），3歲被診斷出整體發展遲緩（Global Development Delay）及自閉症，他童年的大部分時間都在進行語言治療，直到11歲才學會說話，在此之前他使用手語與外界溝通，18歲才掌握讀寫能力。

儘管不會說話，阿爾戴從小就對世界充滿疑問，他好奇為什麼有些人無家可歸，為什麼會有戰爭，對於別人受到的苦難感同身受，渴望盡一份力。他記得小時候的夢想是踢足球及成為專業撞球選手，如果當不成，那他想拯救世界。

母親在阿爾戴成長過程中扮演關鍵角色，幫助他建立自信、培養日常技能，讓他接觸不同類型的音樂，建立對語言的概念。

在大學導師桑德里（Sandro Sandri）的支持下，阿爾戴於青年時期開始學習閱讀及書寫，他進入薩里大學（University of Surrey）攻讀體育教育及教育研究學位，並且進一步受訓成為體育老師。

由於成長於英國資源相對匱乏的地區以及擔任教職，他對於少數族裔學生在教育體系下面臨的不平等有第一手觀察。

Jason Arday to become youngest ever black professor at Cambridge University https://t.co/lSFEZnXLj1 — The Guardian (@guardian) February 23, 2023

22歲的阿爾戴萌生攻讀碩士學位的想法，當時桑德里鼓勵他「我認為你能做到」，阿爾戴說這是他人生中頭一次真的相信自己，也是從那刻開始，他下定決心走上學術道路。

不過進行研究並不容易，他白天在中學當體育老師，晚上被學術報告淹沒，「當我開始寫學術論文時，我完全不知道自己在幹嘛，我沒有指導教授，也沒有人教我怎麼寫，我交出的所有東西都被斷然拒絕。同儕審查的過程非常殘酷，甚至到有點好笑，但我把它視為學習的經驗，並且開始享受它。」

阿爾戴後續取得2個碩士學位及1個博士學位，並且先後在英國羅翰普頓大學（Roehampton University）、杜倫大學（Durham University）取得講師、副教授職位，2021年他成為蘇格蘭格拉斯哥大學（Glasgow University）教育社會學教授，是全英國最年輕的教授之一，如今他將進入劍橋大學授課。

目前劍橋大學一共有5名在職非裔教授，根據英國高等教育統計局（Higher Education Statistics Agency）2021年數據，全英國超過2.3萬名大學教授中，只有155位為非裔。