澎湃新聞2月28日，德勤中國主席、全國政協委員蔣穎2022年走訪亞太和歐美多國，和在各國發展的中國大陸企業、在中國大陸投資的外企做交流，雙向了解國內外投資現狀、企業發展能力，並介紹中國大陸經濟情況。今年兩會，她將圍繞發揮專業服務機構的民間外交、綠色低碳發展、完善職業教育，促進數位化人才培養等建言獻策。他強調，採取果敢氣候行動，可帶來116兆元（人民幣，下同）人民幣收益。

去年，蔣穎在全國兩會提交《關於數位政府發展》提案獲得全國政協2022年度好提案。得到大陸國務院答覆，她表示，關於健全數位政府建設推進機制，已從資源體系、業務體系、服務體系等方面建構整體架構、協調機制及落地工作的領導小組，作為企業，也會緊緊依靠數位政府領導小組，輔助地方推進數位化建設。

今年全國兩會在即，蔣穎還為提案奔走。去年，她走訪亞太和歐美多國，和中國大陸的海外投資者交流，調研收穫頗豐。「例如在美國我們走訪了很多企業，包括像我們的四大銀行，像阿里、騰訊這種技術型的企業，也有像美的、比亞迪這樣的制造型的企業，他們在美國這樣的一個比較成熟的市場運營得很健康，也讓我對我們中國企業的能力非常有信心。」

在中國大陸投資的大型美國企業也是她走訪的對象。「他們有差不多三年的時間沒有來中國了，對中國的情況並不非常瞭解。我花了差不多一個月時間走訪了非常多的企業，讓他們了解中國經濟的情況，包括這幾年中國對外投資的增長。」在走訪中，蔣穎對提案漸漸有了想法。

今年全國兩會期間，她將提交《關於積極發揮專業服務機構「民間外交」作用的建議》。她認為，專業機構可以發揮政府與企業之間溝通橋梁的作用，從而提升外界對中國大陸的積極預期，更好地吸引外商投資。

「我們希望能夠把中國市場裡面的聲音，和真正發生的情況，用外國人聽得懂的話以及熟悉的場景傳遞給他們。另一方面向政府有效反映跨國企業的擔憂和訴求，為中國營商環境的法治化、國際化和市場化建言獻策。」蔣穎表示，「民間外交」對穩預期、穩投資、穩人才有積極作用。

「綠色低碳發展」也是她今年關切的話題，擬提交2份提案，一是推動建設氣候治理公平轉型制度體系以增進民生福祉，二是完善低碳產品標準體系。

「我的團隊通過自主開發模型和研究測算發現，到2070年，由於氣候不作為所導致的中國經濟損失可達180兆元人民幣，如果採取果敢的氣候行動則可帶來116兆元人民幣的收益。」她表示，當前處於經濟復甦的關鍵時期，綠色可持續發展並非是經濟增長前提下的錦上添花，而是對促進經濟復甦和高品質增長至關重要。