國中會考將在5月登場，不少學生還不知道要選哪個高中職，新北市將在3月1日至6月30日舉行全國最大的高中職國際教育線上博覽會，彙整新北市67間高中職學校課程及特色，另有專區展現30多所學校的亮點特色專業，讓學生一次瞭解未來方向，還能抽iPad Pro、Switch等各項大獎。

新北市教育局表示，新北市2019年起推出線上博覽會，包括學校資訊及各校特色、多元展能及專業技職專區、適性輔導線上遊戲及國際外語等多元數位資源，不用出門隨時可上網免費參加。

教育局今年將展期延長至6月底，並精選上百支學校特色影片，讓學生在志願選填前能有充足的時間了解自我優勢潛能、認識技職群科及新北各高中職及五專學校資訊。

這次線上博覽會結合電子集章，只要集滿10點就獲得1次抽獎機會，獎品有最新、最夯的iPad Pro、Switch遊戲主機及健身環、AirPods3和27吋護眼螢幕等14項大獎。

教育局說，歡迎家長及國中生也可參與3月26日於新北市政府市民廣場舉辦的以「青春，從新北開始」為主題、以國際為主軸的新北市高中職國際教育博覽會，計有72個高中職、五專學校及合作單位攜手參與，還邀請澳大利亞昆士蘭州投資暨貿易辦事處、日本電子專門學校、加拿大駐台北貿易辦事處、美國箴言高中等單位參與，擺設超過100個攤位，並結合高中職雙聯學制介紹，展現新北市國際特色。

教育局長張明文表示，新北市3月起辦理一系列教育月活動，鼓勵孩子就近讀、竭盡學，也邀請市民帶國中孩子，3月26日來市民廣場參加全國最大場的教育博覽會，讓孩子的青春，從新北開始，走向國際。