今天是228和平紀念日，民進黨主席賴清德表示，這提醒我們：了解過去、省思未來並把握現在，我們要放下政治上的對立，團結面對外來威權主義的威脅。民主不能走回頭路，珍惜民主的心，會讓我們更有力量，合作抵抗企圖改變我們生活方式的威權主義。

今天是賴清德接任黨主席後第一天228紀念日，除了追思受難者，也對受難者的家屬致上慰問與關懷。他提到，前幾日，他特地到高雄，和市長陳其邁再一次重新觀賞《悲情城市》4K數位版。33 年前，他就受到《悲情城市》衝擊很深；33年後再看一次，仍有相當深刻的感受。

「你們要尊嚴地活著，父親無罪」這是劇中受難者留給家屬的遺書，賴清德指出，這一幕讓許多觀眾揪心，相似的場景也的確在現實中發生。因為 228 事件，台灣喪失了一整個世代的菁英，讓當時的台灣無法與國際潮流同步推動民主化，許多人家破人亡、妻離子散，甚至避居海外，終生都籠罩於陰影之下。

他說，這些，在當時都是不能說的禁忌，一直從李登輝前總統開始，政府才開始認錯、道歉、賠償。在許多人的努力之下，政府加緊轉型正義的工作，監察院在近日也完成了「林宅血案結案調查報告」，為歷史追尋了真相，更為台灣在傷痛的黑夜中，點亮了光明與希望。

賴清德強調，轉型正義是政府責無旁貸的工作，這是要提醒我們不能忘記台灣曾經歷過威權統治的歷史，對於歷史真相與責任的釐清要更清楚，而只有釐清真相與責任，台灣才能建立真正的和解。

他也向這群在過去不畏強權，為歷史真相努力奔走的前輩致敬。是他們的努力，才為台灣轉型正義的馬拉松，點亮了一線曙光。

他認為，228和平紀念日提醒我們：了解過去、省思未來並把握現在，我們要放下政治上的對立，團結面對外來威權主義的威脅。民主不能走回頭路，珍惜民主的心，會讓我們更有力量，合作抵抗企圖改變我們生活方式的威權主義。

下階段台灣面臨的挑戰非常嚴峻，賴清德呼籲，我們在此時，更要承先啟後、走出陰暗、促進團結，不讓悲劇重演，讓社會和解向前，讓台灣更加勇敢堅韌。「我相信，只要我們團結一心，未來再大的逆境都能克服」。228 這天，我們一起共同面對這塊土地的將來，用尊重、包容與勇氣，打造一個更公義、更團結的國家。