38歲趙又廷與大他5歲高圓圓姊弟戀2014年修成正果，兩人育有一個女兒，家庭生活幸福，近年，趙又廷將工作重心放在大陸，最近有當地八卦媒體拍到，他和劇組一起到餐廳聚餐，結束後趙又廷一人先到餐廳門口抽菸，接著一群女工作人員走出來，趙又廷邊吞雲吐霧邊跟對方聊天，無意間讓同事都吸了二手菸。

據《娛樂圈趙大明白》報導，某晚直擊趙又廷一身黑打扮低調，和同事到烤肉餐廳聚餐，趙又廷先吃完後到戶外吸起「飯後菸」，隨後有幾位同事出來跟趙又廷聊天，趙又廷邊吸菸邊跟大家互動，吐菸時看得出他盡量向上方把菸吐出，但仍算是間接讓周遭的人都吸了二手菸。

過程中看的出來趙又廷是整群人的中心，不時開話題及跟每個人互動，氣氛熱絡，趙又廷的幽默更逗得大家哈哈大笑，菸抽完後後趙又廷便蹲著將菸踩熄，並幫忙接過女同事手上的袋子，大展暖男性格，接著繼續站在門口跟先離去的同事揮手道別，最後搭上另一位同事的車回家。

趙又廷和高圓圓先前過年期間特別帶女兒回台北見父親趙樹海，一家三口特別在樓下等長輩回家，趙樹海到家後見到兒子、媳婦、孫女也樂不可支，貴為戲劇一姐的高圓圓更是親力親為提兩大重物，親切樸實的個性深得趙樹海的心，先前全家人都在台北住時，趙樹海更透露只要吃飯時間，高圓圓就會趕忙下樓問需不需要幫忙，令趙樹海大讚媳婦100分，「她只要下來主動開口，我告訴你父母親都是一樣的，妳只要這麼說了，（要不要幫忙）隨便啦！不用不用沒關係。」

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