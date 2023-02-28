28歲香港名媛蔡天鳳不幸被鄺姓前夫一家謀殺分屍，雖然警方昨日已逮捕5名涉案人士，但被害者的遺體尚有幾個部位還未尋獲，此案曝光後，震驚兩岸三地。而前大伯的社群平台也被肉搜，奢華精彩的生活令人瞠目結舌，氣得網友紛紛灌爆其IG，痛罵：「整個IG都在炫富，東西都是蔡小姐的吧」

蔡天鳳遭前夫一家冷血奪命分屍，前夫家相關人士已被控謀殺，母親則被控妨礙司法公正，其中擔任蔡天鳳私人司機的前大伯社群帳號被翻出，兩人經常單獨合照，還互稱對方為「兄妹」。最令人驚訝的是，前大伯在為母親慶祝生日照片中，可看見檯上放了兩個蛋糕，其中一個蛋糕上面貼滿千元現金，炫富程度令人驚訝。

蔡天鳳前大伯生活相當奢華。(圖/ IG)

前大伯 IG充斥各種炫富照，包括吃高級餐廳、搭遊艇、喝名酒與開豪車等，日常生活相當奢靡，網友也灌爆其IG，並在不少貼文底下留言痛罵，「其實真的很難找到全家都是殺人犯！世紀奇案」、「應該全香港都在看這個IG」、「做男人做成你這樣真的羞恥」、「就算你弟離婚她都照顧你們，怎下得了手」、「整個IG都在炫富，東西都是蔡小姐的吧」、「簡直想像不到會有你們一家這麼可怕的人類」、「地獄100層還有很多空位，請吧」。

蔡天鳳與前大伯還有許多合照。(圖/當事人 IG)

此外，蔡天鳳前夫一家4人黑歷史也被一一起底，前公公年輕時是警察，曾涉嫌性侵案；前婆婆雖然早已退休，但卻在2016年宣告破產。至於前大伯於2019年更被銀行討債；鄺姓前夫則以「黃金投資生意」為噱頭投身詐騙，誘騙4名受害者交出約500萬港幣（約1954萬元台幣）的積蓄、黃金等，為此登上各大新聞版面。