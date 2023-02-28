許多節食減肥中的人會將澱粉（碳水化合物）視為頭號敵人，減重醫師表示，運動不吃澱粉，會導致高皮質醇、骨鬆等問題，醫師並引述國外研究顯示，運動日攝取澱粉有4大好處，其中一項為維持生殖內分泌系統的正常，若運動不吃澱粉，男性運動員的精子將減少。

減重醫師蕭捷健在其臉書粉專上表示，運動若不吃澱粉，長期會導致高皮質醇、停經、骨密度降低。他並引述2021年加拿大的研究指出，運動日攝取澱粉有4大好處。

1. 可刺激瘦素分泌：

瘦素能調節食慾、代謝和生殖等生理功能。研究顯示，碳水化合物攝取能夠刺激瘦素的分泌，進而降低食慾。若運動不吃碳水化合物，人體會以為遇到饑荒且要逃難，應該需要很多能量，所以會增加食欲、降低代謝速度，讓人更不容易減脂。

2. 可抑制皮質醇、降低生理壓力：

運動過程中身體會產生皮質醇，過量皮質醇會造成慢性發炎，不易增肌也不易燃燒脂肪。研究顯示，碳水化合物可抑制皮質醇的產生，並降低運動所造成的生理壓力。

3. 能維持生殖內分泌系統正常：

因碳水化合物能增加瘦素、降低皮質醇的產生，若瘦素、皮質醇適度分泌，能維持生殖內分泌系統正常，若運動不吃碳水化合物，可能會造成運動能量不足症候群，對運動員的健康造成負面影響，例如導致男性運動員的精子數量減少。

4. 能抑制蝕骨細胞，避免骨鬆風險：

攝取足夠的碳水化合物可以減少蝕骨細胞的活性，進而減少骨質流失的風險。