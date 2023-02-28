阿根廷馬丁尼茲獲頒最佳守門員獎。（美聯社）

國際足總FIFA本周在法國巴黎頒發年度大獎，「最佳男子球員」毫不意外是由阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）獲獎，他去年在卡達世足賽精采演出，正式走上神壇。梅西說：「這是我瘋狂的一年，我有機會實現長久以來的世足冠軍夢，而且我成功了，這是我生涯最美好的一件事，這是球員們的夢想，只有很少數人能夠如願以償，我感謝上帝。」

梅西的兩位競爭對手是法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）、本澤馬（Karim Benzema），梅西在投票中獲得52分，姆巴佩44分，本澤馬34分。這是姆巴佩首度入圍3人決選名單，他幫助法國在上屆世足賽奪冠，但在2018年票選落居第4。去年卡達世足決賽，阿根廷和法國上演精采對決，姆巴佩演出帽子戲法，最後在PK戰飲恨。

在世足決賽PK戰大出風頭的阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）獲選最佳守門員獎，馬丁尼茲在賽後有許多爭議行為，還在領獎時以猥褻動作嗆聲法國球迷，特別是對姆巴佩很不尊敬。媒體注意到馬丁尼茲上台領獎時，台下的姆巴佩面色鐵青。不過馬丁尼茲本月受訪時釋出善意，他說：「我怎麼可能不尊敬姆巴佩，世足決賽，他在我面前踢進4球（加上PK戰），他肯定把我當成小弟了，我非常非常尊敬他。」

「FIFA最佳球迷獎」也是由阿根廷球迷獲選，他們的團結與熱情是有目共睹。入圍最佳球迷的還有一位沙烏地阿拉伯球迷，他橫越沙漠、步行55日前往卡達觀戰，以及賽後自主幫忙清理球場的日本球迷也獲得入圍肯定。